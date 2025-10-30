ETV Bharat / state

ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଚୋରା ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି

ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼ ବେଆଇନ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ । ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କରଗୋଳା ଗ୍ରାମବାସୀ । ତୁରନ୍ତ ବେଆଇନ୍ ବାଲିଘାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ।

Bali Satyagraha in kendujhar
Bali Satyagraha in kendujhar (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025 at 7:23 PM IST

କେନ୍ଦୁଝର: ବୈତରଣୀ ଉପରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି । ରାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନ ଚାଲୁଛି ବେଧଡ଼ ବେଆଇନ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଦୁର୍ଭାବ, ବଢୁଛି ବେଆଇନ୍ ବାଲି କାରବାର । ଯାହାକୁ ନେଇ 'ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ' ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ସବଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ୱୋ ପଞ୍ଚାୟତର କରଗୋଳା ଗ୍ରାମବାସୀ । ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏପରି କି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।


ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ:
ଏନେଇ ଫୋନୋ ଯୋଗେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ । ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସରକାର । ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତଟରେ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ଘାଟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନକୁ ଜବତ କରାଯାଉ । ଘାଟ ଚଳାଉଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବାଲିର ପରିମାଣକୁ ମାପା ଯାଇ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉ । ଏହାସହ ମାଫିଆ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଉ । ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୁମଡ ଘାଟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିରଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । "

'ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା'

ଯଜ୍ଞପ୍ରସାଦ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଏହି ବେଆଇନ୍ ବାଲି ଲୁଟ୍ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନଦେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯଜ୍ଞାପ୍ରସାଦ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏପରି କହିଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ :
ଏନେଇ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଳମାଧବ ସୁନାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ୍ୱୋ ପଞ୍ଚାୟତର କରଗୋଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥିବା ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ରହିଛି । ଧିରେ ଧିରେ ଖଣି ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ବେଆଇନ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।" ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗୋପାଳ ସେଠୀ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା, ଆଲୋକ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। "

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

