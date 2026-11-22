ବୋଟରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ; ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ 400 ଅଫିସର, 70 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ...
Published : November 22, 2026 at 7:26 PM IST
କଟକ: ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏଥିପାଇଁ ପଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବର୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ-
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପଡିଆରେ କାମ କରାଯାଉଛି । ଅଧିକ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲଗାଯାଇ କାମ କରାଯାଉଛି । ପଡିଆରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମିଥିଲା, ତାହାକୁ ଶୁଖା ଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି, ଡଷ୍ଟ ପକାଯାଇ ପଡିଆକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ।
ବୋଟ ଯୋଗେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଟ ଯୋଗେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଆସିବେ । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଲାଣି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ ।
ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ-
ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ପାଗ ଫିଟିଛି । ପଡିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନ କାଦୁଅ ଅବସ୍ଥାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟଲ ଶୁଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଫା କରି ସେଥିରେ ବାଲି ପକାଇ ଡଷ୍ଟ ପକାଯାଉଛି । ଭଲ ପାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଷ୍ଟଲ ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଉପର ପଡିଆ କଥା ନକହିବା ଭଲ । ଉପର ପଡିଆ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ । କାରଣ ସେଠି ପ୍ରବଳ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମର ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 70 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 400 ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ...
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜଗିବେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 400 ଅଫିସର । QRT ଟିମ ରହିବ ।ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ରହିବ । ଉଭୟ ପଡ଼ିଆରେ 38ଟି ୱାଚ ଟାୱାର ରହିବ । ଗ୍ରୀନ କରିଡରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ପଡ଼ିଆରେ 12 ଶହ ସିସିଟିଭି ସହ 100 ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ରହିବ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରୁଟରେ ଆସିବେ ସେ ରୁଟରେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ରହିବେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ବେବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍’ ଘୋଷଣା; ରାତି 11 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥର ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବେ ଭେଣ୍ଡର !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ