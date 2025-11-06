ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଜମୁଛି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଗୁରୁବାରରେ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ଆଗ୍ରହ୍ୟ ବଢୁଛି । ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
କଟକ: ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ । ନା ଅଛି ତେଲ, ନା ମଶଲା । ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଇଟମ । ଓଃ କି ଆନନ୍ଦ ! ଆଜି ଛାଡଖାଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ । ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଖାନାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଦ୍ଧ ଖାଇବା ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ-
ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଦ୍ୟର ଆଗ୍ରହ୍ୟ ବଢୁଛି । ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଆଇଟମ ନୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10-15 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ରହିଛି । ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଗିଯିବ । ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ବଳଇବ । ଏନେଇ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସଦସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜଳୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ । କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1000 ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାନାଯାଉଛି । ଯାହା ଅନ୍ନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଳିକି ଭଳି ତରକାରୀ, ଡାଲମା ଭଜା ଖଟା ଖିରି ସାଙ୍ଗକୁ ସାଇଡ ଆଇଟମ ଆଦି ରହିଛି । ଯିଏ ଖାଉଛି ଓଃ କି ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛି । ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିବାରୁ ଏହି ଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ବଢୁଛି । ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟର ଦାମ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ ଏଭଳି ଆଇଟମ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଇଟମ ଖାଇବା କେବଳ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି । ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ମିଳୁଛି । ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"
ଏପରିକି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନାରେ ଅଧା ପେଟ ପୂରିଯାଉଛି । ଏପରିକି ଘରେ ଏତେ ଆଇଟମ କରିବା କଷ୍ଟକର । ବାହାରେ ଏଭଳି ଆଇଟମ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡେ ।"
ତେବେ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମହାକୁମ୍ଭ । ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ପରିବାର ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରି ମେଳାର ମେଜା ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କିଷମର ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି ।
