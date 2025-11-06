ETV Bharat / state

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଜମୁଛି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଗୁରୁବାରରେ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ଆଗ୍ରହ୍ୟ ବଢୁଛି । ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।

Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court
Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 11:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat


କଟକ: ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ । ନା ଅଛି ତେଲ, ନା ମଶଲା । ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଇଟମ । ଓଃ କି ଆନନ୍ଦ ! ଆଜି ଛାଡଖାଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ । ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଖାନାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଦ୍ଧ ଖାଇବା ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।

Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court (ETV Bharat Odisha)

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ-

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଦ୍ୟର ଆଗ୍ରହ୍ୟ ବଢୁଛି । ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଆଇଟମ ନୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10-15 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ରହିଛି । ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଗିଯିବ । ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ବଳଇବ । ଏନେଇ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସଦସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜଳୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ । କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1000 ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାନାଯାଉଛି । ଯାହା ଅନ୍ନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଳିକି ଭଳି ତରକାରୀ, ଡାଲମା ଭଜା ଖଟା ଖିରି ସାଙ୍ଗକୁ ସାଇଡ ଆଇଟମ ଆଦି ରହିଛି । ଯିଏ ଖାଉଛି ଓଃ କି ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛି । ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିବାରୁ ଏହି ଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ବଢୁଛି । ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟର ଦାମ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା ।"

Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court
Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court (ETV Bharat Odisha)



ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ ଏଭଳି ଆଇଟମ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଇଟମ ଖାଇବା କେବଳ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି । ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ମିଳୁଛି । ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"

Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court
Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court (ETV Bharat Odisha)

ଏପରିକି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନାରେ ଅଧା ପେଟ ପୂରିଯାଉଛି । ଏପରିକି ଘରେ ଏତେ ଆଇଟମ କରିବା କଷ୍ଟକର । ବାହାରେ ଏଭଳି ଆଇଟମ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡେ ।"

Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court
Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court (ETV Bharat Odisha)



ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉଠିବ ପଡିବ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ

Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court
Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମହାକୁମ୍ଭ । ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ପରିବାର ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରି ମେଳାର ମେଜା ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କିଷମର ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି ।

Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court
Visitors enjoy delicacies at Cuttack Bali jatra odia food court (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ODIA FOOD BALI JATRA 2025
BALI JATRA ODIA FOOD COURT
VISITORS ENJOY ODIA FOOD
WORLD FAMOUS CUTTACK BALIJATRA
HISTORIC CUTTACK BALI JATRA 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.