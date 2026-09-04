ସିମୁଳିଆରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଚଳାଇଥିଲେ ଗୁଳି
ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 4, 2026 at 9:59 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସିମୁଳିଆ ଅଡା ଛକରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଡକାୟତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର । ଆହତକୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 1.30ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଛି ।
ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ, ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଲା ପୋଲିସ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ସିମୁଳିଆର ଅଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡକାୟତ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖସି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ଡକାୟତ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ।
ଜଣେ ଆହତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର୍
ଗୁଳି ଜଣେ ଡକାୟତର ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆହତ ଜଣେ ଡକାୟତକୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆହତ ଯୁବକ ଲୋକେଶ ସିଂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଜଗି ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଡକାୟତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଡକାୟତି, ଦାଦାବଟି, ଛିନତାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ ରୁ ୨:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଲୋକେଶ ସିଂ ଆହତ ହୋଇଛି । ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ହେବା ପରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ
ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କାଳିଆକୁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର୍, ଗୁରୁତର ହୋଇ MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି, ୯ MM ପିସ୍ତଲ ଜବତ
କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମହମ୍ମଦ ନଫିସ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର