ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର, ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଜାରି କଲା ଆଡଭାଇଜରି

ତଥ୍ୟ ବିହୀନ ଭିଡିଓ, ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବା, ପୋଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ସେୟାର କରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

Published : January 21, 2026 at 6:41 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପୋଷ୍ଟ, ସେୟାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ନିକଟରେ ସାହାଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ । ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢି ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ମୂଳକ ପୋଷ୍ଟ କେହି ଯଦି କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପୋଲିସ । ସିସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ତର୍ଜମା ନ କରି ତାହାକୁ ସେୟାର ନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିଲା କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅନୁଚିତ, ଯାହା ତଥ୍ୟ ବିହୀନ ରହିଛି । ଏହି ଆଡଭାଇଜରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ, କମେଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ବିହୀନ ଅଛି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଏହିଭଳି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ । ଆଡଭାଇଜରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ବିହୀନ, ଭିଡିଓ, ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବେ, ପୋଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ସେୟାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ବିଶେଷ କରି ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ । ଏହା କୌଣସି କେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ । ସାଧାରଣ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ଯେବେ ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ବିହୀନ ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"

ବାଲେଶ୍ବର ସଦର ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ଇଶାଣୀ ଠାରେ ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡି ଓଲଟି ପଡିବା ଫଳରେ ଗାଡିର ହେଲ୍ଫର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବାଲେଶ୍ବର ପୋଲିସ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

BALESWAR POLICE
ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ
SOCIAL MEDIA ADVISORY
BALESWAR POLICE ADVISORY
