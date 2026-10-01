ବାଲେଶ୍ବର ମୟୂଖଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା: ନୃତ୍ୟଠୁ ମଡେଲିଂ, ଚେସ୍ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ପାରଙ୍ଗମ
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ମୟୂଖ ଶଶାଙ୍କ ମହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଇବର୍ଷ ବୟସରେ 'ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବେବି’ ଶୋରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ:ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 1, 2026 at 4:09 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିବା ଭଳି ଅଢେଇ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୁନି ପ୍ରତିଭାର ଝଲକ । ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ‘ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବେବି’ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ଵର ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ଶୈଳୀନ୍ଦ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମୟୂଖ ନିଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ।
ଛୋଟ ବେଳୁ ନୃତ୍ୟ ଓ ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ମୟୂଖ ଏବେ ଚେସ୍, କ୍ୟାରମ୍, ରୁବିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ସଲ୍ଭିଂ, ପିଆନୋ ବାଦନ ଓ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ମଲ୍ଟି ଟଲେଣ୍ଟେଡ୍ 'ମୟୂଖ'ଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ....
କୁନି ପ୍ରତିଭା ମୟୂଖ:
ମୟୂଖ ନିଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ୍ସ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର । ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରେ ‘ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବେବି’ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପିଆନୋ ବାଦନ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ।
ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ:
2020-2022 କରୋନା ସମୟରେ ମୟୂଖ ଚେସ୍, କ୍ୟାରମ୍ ଓ କ୍ୟୁବ୍ ସଲ୍ଭିଂ ଭଳି ଇନ୍ଡୋର ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ଏସବୁ ଖେଳ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳୀ । ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମୟୂଖ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସଫଳତା:
ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂଖ ଏକାଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ‘ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ ଜୁନିଅର ମଡେଲ’, ‘କିଡ୍ସ ଫେଷ୍ଟ’, ‘ଓଡ଼ିଶା ୟୁଥ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ’, ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ ଓ ‘ଦି ଏଲିଗାନ୍ସ-2021 ’ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ କ୍ୟୁବ୍ ସଲଭିିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୟୂଖ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନରହି ନୃତ୍ୟ, ମଡେଲିଂ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଖେଳକୁ ନେଇ ନିଜର ରୁଚିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ମୟୂଖଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେବଳ ନୃତ୍ୟ ଓ ମଡେଲିଂ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ।
"ପିଆନୋ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିଛି । ସ୍କୁଲ୍ର ଜଣେ ସିନିୟର ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ବାପାଙ୍କୁ କହି ପିଆନୋ ଆଣିବା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ବଜାଇବା ଶିଖିଛି । ସ୍କୁଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପିଆନୋ ବଜାଏ । ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୟୂଖ ।
ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ମୟୂଖ:
ରୁବିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ସଲଭିଂ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୟୂଖଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ସେ କ୍ୟୁବ୍ ସଲଭିଂରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ନିଜର ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମୟୂଖଙ୍କ କହିବା କଥା, "ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗକୁ UPSC, NEET କିମ୍ବା JEE Advance ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବି ।"
ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ପୁଅର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ମା' ଶୈଳୀନ୍ଦ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ମାଆ ଶୈଳୀନ୍ଦ୍ରି ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ' ମୟୂଖ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା, ସେ ବୟସରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲା । ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ।'
ମାଆ ଶୈଳିନ୍ଦ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୟୂଖ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ଖେଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ । ବାପା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳୁଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲପାଏ । ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ଓ କରିବା ପ୍ରତି ତାର ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ଥାଏ ।"
କରୋନା ସମୟରେ ଘରେ ରହିବାବେଳେ ଚେସ୍ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା । ବାପାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେ ଏହି ସବୁ ଶିଖିଥିଲା । ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ~ ମା' ଶୈଳୀନ୍ଦ୍ରି ମହାନ୍ତି
ମୟୁଖଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାର ଜଣେ ଗାଇଡ୍ ଭାବେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଚେସ୍, କ୍ୟାରମ୍, ରୁବିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ସଲଭିଙ୍ଗ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଆଶା ରହିଛି, ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ।"
ମୟୂଖ ଶଶାଙ୍କ ମହାନ୍ତି ... ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ରୁଚି । ଯାହା ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ । ମୟୂଖଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର