'ଗଣିକାଳୟରୁ ଆସେ ମାଟି, ଲାଗି ହୁଏନି ଆମିଷ ଭୋଗ': ଓଡ଼ିଆ-ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରରେ 204 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର କର ପରିବାର
1822ରୁ ଘଟ ପୂଜା,1862 ମସିହାରୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବାଲେଶ୍ବର କର ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା’ ଦୁର୍ଗା।ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ସାତ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସାତ ମହଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ନୈବେଦ୍ୟ ହୁଏ।ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 14, 2026 at 1:01 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଭାଇଚାରାର ସହର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ସହରରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସହ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । ସହରର ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳର କର ପରିବାରର ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ପୂଜାବିଧି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି । କାରଣ ଏଠାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା । ଦୁଇ ପରମ୍ପରାର ସମିଶ୍ରଣ ‘କର ଘର ଦୁର୍ଗାପୂଜା’ । ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
‘କର ଘର ଦୁର୍ଗାପୂଜା’ ଚଳିତ ଥର ୨୦୪ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଏହି ପୂଜାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହରପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ।
1862 ମସିହାରୁ ମା’ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ...
କର ପରିବାରର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାୟାପୁରୀରୁ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ କଳସ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ କଲିକତାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପିତ୍ତଳ ହରପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥିଲେ । 1862 ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ମାଟିରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ସ୍ବର୍ଗତ ଶିବ ଚରଣ କର ଏହି ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାତ ପୁରୁଷ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । କର ଘର ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ନୁହେଁ, ପୂଜାର ପ୍ରତିଟି ବିଧିବିଧାନରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ବଙ୍ଗୀୟ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ହୁଏ ପୂଜା...
ବଙ୍ଗୀୟ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର ତିଥି ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ । ବଙ୍ଗରୁ ପୂଜକ ଆସି ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ପୂଜାର ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ବଙ୍ଗୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗରୁ କାରିଗର ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନେ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ।
ପୂଜାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାତ !
ଏଠାକାର ପୂଜାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ସାତ ନମ୍ବର .... ପୂଜାରେ ସାତ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାତ ମହଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘିଅରେ ହୋମ କରାଯାଏ ।
ମହଳୟାଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟ ପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରୁଥିବା ପୂଜକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ୩୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି । ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ଉପଚାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା, ପରେ ମାଆଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୁଏ । ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ପୂଜାରେ ମୂଷାମାଟି( ବେଶ୍ୟାଳୟର ମାଟି) ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।’
ରଥଯାତ୍ରାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ...
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନରୁ । ସେହିଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ଉଠାଯାଏ । ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ନବପତ୍ରିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତିପଦାରୁ ନବରାତ୍ର ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ଚାଲେ । ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବେଲ୍ବବରଣୀ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ବାଲିଘାଟରୁ ଘଟ ଅଣାଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।
ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଲାଗେ ନିରାମିଷ:
ପୂଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବିଧିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଚାର-ବ୍ୟବହାର ଓ ବେଶଭୂଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ । ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗେ । ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦଶ ଦିନ ଧରି ପରିବାରରେ ଆମିଷ, ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ବର୍ଜନ କରାଯାଏ । ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ଓ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ମାଆଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ।
ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ କର ଘରର ବୋହୂ ଅଦିତି କର କୁହନ୍ତି, ‘ମହାଳୟାର ପରଦିନଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଚାଲେ । ଘଟ ସ୍ଥାପନ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ । ଆମର ପୂଜା ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଯାଏ, ମିଠା ଖୁଆଯାଏ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ପରିବାରରେ ହର-ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଆମ ପୂଜାରେ ମାଛଭୋଗର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାକାର ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ସମୟରେ ଆଇଁଷ ଭୋଜନକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ପୂଜାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଏ।"
ମା’ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବନାରସୀ ପାଟ:
ପୂର୍ବରୁ ଡାକ କାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୀୟ ବନାରସୀ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧାଯାଉଛି । ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନାରସୀ ଜୋଡ଼ ପିନ୍ଧାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ନିଆରା ଝଲକ କେବଳ ଏକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରିବାରର ଇତିହାସ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ବଞ୍ଚିରହିଥିବା ପରମ୍ପରାର ପରିଚୟ ।
1822ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜା...
ପୂଜାରେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିକ୍ରମଜିତ କର କୁହନ୍ତି, ‘ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୧୮୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଘଟପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଠିକ୍ ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮୬୨ ମସିହାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଢାଞ୍ଚାରେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ହର-ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଗଣେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ରହିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।’
କର ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଏପରିକି ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ, ପୂଜା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି । ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା, ଏକାଠି ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ପରିବାରର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ; 500 ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହିଁ ସାଜନ୍ତି ପୂଜକ
300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇନ୍ଦୁପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା; 16ରୁ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, 22ରେ ଭସାଣୀ
ନବରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ: ଭକ୍ତି ଓ ପୂଜା ସହିତ ଉପବାସରେ ଏପରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର