ETV Bharat / state

ତିନି ଶିଳ୍ପପତି ଭାଇଙ୍କ କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାଷ, ଦୈନିକ ଫଳୁଛି 14 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ

3 ଭାଇ ଏକାଠି ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାଫଟିଂ ବାଇଗଣ ଚାଷରେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେଣି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

INDUSTRIALIST TURN FARMER
ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଚାଷ ନିଶା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2026 at 4:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ତିନି ଭାଇ, ତିନି କାରଖାନା...ଧନ ଦୌଲତ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ । ଶିଳ୍ପପତି ହୋଇ ବି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ଶିଳ୍ପପତି ଚାଷୀ’ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଦହିସଡା ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତି ଓ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର କଲେଣି 68 ଲକ୍ଷ, 25 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର । ବାଲେଶ୍ବରର ଶିଳ୍ପପତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଚାଷ ନିଶା, ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ପାଇଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା (ETV Bharat Odisha)

ଶିଳ୍ପପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତି ଓ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରାୟ ୪ ଏକର ଜମିରେ ୧୩ ହଜାର ଗ୍ରାଫଟିଂ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି । ମଲଚିଂ ଓ ଡିପର (Mulching And Drip Irrigation ) ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।

ରାସ୍ତାରୁ ମିଳିଲା ବାଇଗଣ ଚାଷର ଉପାୟ...

ଉପାୟ କେଉଁଠୁ ବି ଆସିପାରେ...ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଛତିଶଗଡ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ହୋଟେଲ ପଛ ପଟେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାରୁ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖି ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ କେମିତି ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇଛି । କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ବାସ୍‌ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଇଗଣ ଚାଷ । ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କୁହନ୍ତି...

Farmer Brinjal Farming Success Story
ଗଛରେ ଫଳିଛି ବାଇଗଣ (ETV Bharat Odisha)

‘କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ଶିଖିବା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି । ବାହାରୁ ଚାରା ଆଣି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ । ୪ ଏକର ଜମିରେ ପାଖାପାଖି ୧୩ ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇଛୁ । ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗରୁ ସହାୟତା ମିଳିଛି । ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତିରେ ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍ ବିଛାଇଛୁ ।~ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତି

କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ, କେତେ ମିଳୁଛି ଲାଭ ?

ମଲଚିଂ ଓ ଡିପର ପଦ୍ଧତିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି 3 ଭାଇ । ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ୯ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୬୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି କରିସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର । ତେବେ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଟପିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Farmer Brinjal Farming Success Story
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ବାଇଗଣ ଚାଷ (ETV Bharat Odisha)

ମଲଚିଂ ଓ ଡିପର ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ କଣ ?

ମଲଚିଂ ଓ ଡିପର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟ ଚାଷ ଅଟେ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାରା ଗୁଡିକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିରେ ଘୋଡାଇ ଦିଆଯାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମାଟି ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥାଏ । ପାଣି ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ବାରା କମ୍‌ ଜଳସେଚନରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଏତେଟା ନାହିଁ । ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ ।

Farmer Brinjal Farming Success Story
ବାଇଗଣ ଚାଷ (ETV Bharat Odisha)

କେତେ ଅମଳ, ଲାଭ କେତେ ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ୧୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ ଅମଳ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମେ କିଲୋପ୍ରତି ୮୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ୫୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି । ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାମରେ ଟିକେ ବାଧା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପାଖାପାଖି 2 ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି, ଆଉ 2 ଏକର ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ।

Farmer Brinjal Farming Success Story
ବାଇଗଣ ଚାଷ (ETV Bharat Odisha)

କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ?


ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ଚାଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏନେଇ କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ୨୦ରୁ ୨୫ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ରୁ ୫ ଜଣ ଅଛନ୍ତି । ପୁଣି ନୂଆ କରି ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗାଯାଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ୨୦ରୁ ୨୫ ଜଣ ଲୋକ ଏଠାରେ କାମ କରିବେ । ସେମାନେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ।’

Farmer Brinjal Farming Success Story
ବାଇଗଣ ଫସଲ (ETV Bharat Odisha)


କ୍ଷୀରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ...

1999 ମସିହା କଥା 39 ବର୍ଷୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଘରେ ଘରେ ବୁଲି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏଥିସହ ବାଡ଼ିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରି ସେସବୁକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି ?

Farmer Brinjal Farming Success Story
ଶିଳ୍ପପତିରୁ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆ କାମ, ନୂଆ ଆଶା...

୨୦୦୨ ମସିହାରେ ବଡ଼ଭାଇ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଷ ଶିଖି କିଛି ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ନମିଳିବାରୁ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଗୌତମ ଦ୍ୱାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର । ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବା ପରେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ନିଜେ ସିଭିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ବଡ଼ଭାଇ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଶି ST କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

Farmer Brinjal Farming Success Story
ବାଇଗଣ ଗଛ (ETV Bharat Odisha)

ତିନି ଭାଇଙ୍କ ତିିନିଟି କାରଖାନା...

୨୦୧୪ ମସିହା ପର ଠାରୁ କାମ ବଢ଼ିବା ସହ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଡିପିସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓ ଚକି ଅଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଡିପିସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଚକି ଅଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତିନୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ ।

ଚାଷ କାମ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ...

ତିନି ଭାଇ ମିଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ କାମ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷ କାମ ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ରୋଟେସନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ତିନି ଭାଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାସୁଝା କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପରିବାରରେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ‘ବାଇଗଣ ଚାଷ କାମ କରୁଛି । ମୋ ଭଳି 25 ଜଣ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି । ସେହି ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚାଲୁଛି ।’

Farmer Brinjal Farming Success Story
ବାଇଗଣ ଚାଷ (ETV Bharat Odisha)

କଲମୀ ବାଇଗଣରୁ ସଫଳତା...


ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି, ‘ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଉପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା । ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାରା ଆଣି ଏଠାରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ ତୋଳା ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାରୁ ବାଇଗଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି । ଚାଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ।"

ତେବେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ଶିଳ୍ପ ଓ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି । ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚାଷ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଚାଷ ନିଶା; 30 କିସମ ନଡିଆର ନିଆରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଓଡିଶାକୁ 'କୋକୋନଟ୍ ହବ୍' ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ

ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ: କଦଳୀ ଗଣ୍ଡିରେ ଛତୁ ଚାଷ, 500 ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଲେଣି ମାଗଣା ତାଲିମ

୭୨ ବର୍ଷୀୟ ପଦନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କଲା ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ.. ସଫଳ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଲିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ

ବିଦେଶର ମୋଟା ଦରମା ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିତିକଣ୍ଠ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଢ଼ିଲେ ସମନ୍ୱିତ ଜୈବିକ କୃଷିର ନିଆରା ମଡେଲ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALESWAR FARMING SUCCESS
ENTREPRENEUR TURN FARMER
ଶିଳ୍ପପତି ଚାଷୀ
ବାଲେଶ୍ବର ବାଇଗଣ ଚାଷ
COMMERCIAL BRINJAL FARMING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.