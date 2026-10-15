ବାଲେଶ୍ବର ଆଜିମାବାଦରେ ପୂଜା ପାଇବେ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, 'ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି' କହିଲେ ଆୟୋଜକ
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ବର ଆଜିମାବାଦ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ '200 ମହିଳାଙ୍କ ଶଙ୍ଖନାଦ' ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ପିଲା। ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 15, 2026 at 12:25 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯେତିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି । ଯାହାକି କେବଳ ମାଟିରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସହରରେ ଆଜିମାବାଦ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ଦାବି କରିଛି । ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ 60 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଓ 50 ଫୁଟ୍ ଚଉଡ଼ାର ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁମାରଟୁଲିରୁ ଆସିଥିବା କାରିଗରମାନେ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ:
ବାଲେଶ୍ବରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ । ମେଢ଼ଠାରୁ ତୋରଣ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା । ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଡଲା ଲଗାଇବା ସହ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କରାଯାଏ ଆରାଧନା । ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ଵର ସହରର ଆଜିମାବାଦ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଏଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ୩୦ ଫୁଟର ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
‘ମୂର୍ତ୍ତିରେ କଳାକାରଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ’
ଆଜିମାବାଦ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଚାଟାର୍ଜୀ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜିମାବାଦ ପୂଜା କମିଟିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ୩୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ କୁଟାରେ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତା' ଉପରେ ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏତେ ବଡ଼ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳାତ୍ମକ ପରିକଳ୍ପନାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆମର ଆଶା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏହି ୩୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୃଣ୍ମୟୀ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମ ହେବ।’ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ହୋଇ ନଥିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ।
ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ତୋରଣ:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଲକାତା କାରିଗରମାନେ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ନବଦ୍ୱୀପ ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ୍ ମନ୍ଦିରର ଶୈଳୀରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡପରେ ୩୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ୧୨ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ମେଢ଼ରେ ମା’ଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ୩୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ମେଢ଼ରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶ ଅବତାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ।
ବିସର୍ଜନରେ ପଞ୍ଚ ବାଦ୍ୟଦଳ:
ପୂଜା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୩୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି । ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୪ ଲକ୍ଷ, ତୋରଣ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ପାଇଁ ସାଢ଼େ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବାଦ୍ୟଦଳ ଆସିବେ।
ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା:
ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମହିଳା ଶଙ୍ଖନାଦ କରିବା ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଜଳେଶ୍ୱର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଦ୍ୟଦଳ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟଦଳ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବେ । ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଖରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମେଲୋଡି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କାରିଗର:
ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁମାରଟୁଲିରୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ଧରି ୧୦ ଜଣ କାରିଗର ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୨୫ରୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇପାରିଛୁ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ।’
ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ 12 ଫୁଟ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ:
30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ମା'ଙ୍କର ଆଉ ଏକ ୧୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚୁଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଓ ଖେଚୁଡ଼ି ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡାଲା ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କି ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଦାଇତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି କହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର