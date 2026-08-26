ସୋର ଜେଲ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, SCBକୁ ସ୍ଥାନାସ୍ଥରିତ
ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଜେଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 26, 2026 at 11:02 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ସୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣତ୍ରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମାରଣାନ୍ତକ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ସୋର ସବ୍-ଜେଲ୍ର ଜଣେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ସୋର ଥାନା ବଳଦିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ (୪୮) ସୋର ସବ୍-ଜେଲ୍ରେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଜେଲରୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଣତ୍ରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ୩ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ବାମ ହାତର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଖବର ପାଇ ସୋର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦେବରାଜ ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋର ସବ ଜେଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କର ଆଜି ୬ଟାରୁ ସାଢେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା । ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ସେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମାଣିତ୍ରୀ ଛକ ପାଖରେ ତିନିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼, ହାତକୁ ହାଣି ପକେଇଲେ । ଏବେ ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ । ଆମ ତରଫରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ ନେଲାଣି ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜୀବନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲୁ ଲେକ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର