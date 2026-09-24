ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, 'ନଲେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍' ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ । ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Baleshwar science park establishment project questioned at Assembly
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, 'ନଲେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍' ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଗବେଷଣାମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିମାଇଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, 'ନଲେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍' ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ETV Bharat Odisha)

୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ:
ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି କି ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ତେବେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିମନ୍ତେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ? ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି ।


ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି:
ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସିଛି । ଏହି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବେ । ଏହା ସହ ଗବେଷଣା, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଇନୋଭେସନ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବେ । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବାଲେଶ୍ୱରର ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ।"


ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବାବଦରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପତି କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରିବ । ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ମୂଳତଃ ଏକ ଶିକ୍ଷଣମୂଳକ ଓ ପରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏଠାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମେକାନିକ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ-ଅନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିପାରିବ । ବହିରେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତିର ତିନୋଟି ନିୟମ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭାବେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି ।

ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିକୁ ଦେଖି ଓ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିପାରିବେ । ଫଳରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିବ । ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍, ଓସେନାରିୟମ୍ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିପାରିବ । ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭାବେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ଷ୍ଟାରଫିଶ୍, ସି କକମ୍ବର୍ ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ~ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପତି

ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲାଭ:
ସେହିପରି ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି ସମେତ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଶ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ । ସାଇନ୍ସ ପାର୍କର ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନ ସହ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିବ । ଏହା କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ଚାନ୍ଦିପୁର, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଓ ରେମୁଣା ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ । ଫଳରେ ଏହା ବାଲେଶ୍ୱରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ।


ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନର AI ଯୁଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରମ୍ପାରିକ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ଅନ୍ତଃବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର।

ବାଲେଶ୍ୱରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ହେଲେ ଅଧିକ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ । ଓସେନାରିୟମ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଣିଆ ପାଣି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସହ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡିଆରଡିଓ ଓ ପିଏକ୍ସଇ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣର ସୁବିଧା ରହିପାରେ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୫ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍, ଓସେନାରିୟମ୍, ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇପାରିଲେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ନଲେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍’ ଭଳି କାମ କରିପାରିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଲାର୍ମ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ସତର୍କ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ
ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ
ବିଧାନସଭା
BALESHWAR SCIENCE PARK DEMAND
SCIENCE PARK ESTIMATED COST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.