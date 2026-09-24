ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, 'ନଲେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍' ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ । ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 24, 2026 at 8:34 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଗବେଷଣାମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିମାଇଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ:
ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି କି ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ତେବେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିମନ୍ତେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ? ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି ।
ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି:
ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସିଛି । ଏହି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବେ । ଏହା ସହ ଗବେଷଣା, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଇନୋଭେସନ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବେ । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବାଲେଶ୍ୱରର ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ।"
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବାବଦରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପତି କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରିବ । ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ମୂଳତଃ ଏକ ଶିକ୍ଷଣମୂଳକ ଓ ପରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏଠାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମେକାନିକ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ-ଅନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିପାରିବ । ବହିରେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତିର ତିନୋଟି ନିୟମ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭାବେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି ।
ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିକୁ ଦେଖି ଓ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିପାରିବେ । ଫଳରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିବ । ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍, ଓସେନାରିୟମ୍ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିପାରିବ । ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭାବେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ଷ୍ଟାରଫିଶ୍, ସି କକମ୍ବର୍ ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ~ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପତି
ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲାଭ:
ସେହିପରି ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି ସମେତ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଶ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ । ସାଇନ୍ସ ପାର୍କର ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନ ସହ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିବ । ଏହା କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ଚାନ୍ଦିପୁର, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଓ ରେମୁଣା ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ । ଫଳରେ ଏହା ବାଲେଶ୍ୱରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନର AI ଯୁଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରମ୍ପାରିକ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ଅନ୍ତଃବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର।
ବାଲେଶ୍ୱରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ହେଲେ ଅଧିକ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ । ଓସେନାରିୟମ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଣିଆ ପାଣି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସହ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡିଆରଡିଓ ଓ ପିଏକ୍ସଇ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣର ସୁବିଧା ରହିପାରେ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୫ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍, ଓସେନାରିୟମ୍, ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇପାରିଲେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ନଲେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍’ ଭଳି କାମ କରିପାରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଲାର୍ମ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ସତର୍କ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର