ଗଭୀର ପୋଖରୀରେ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ନାବାଳିକା ମୃତ
ପୋଖରୀର ପାଣି ପ୍ରାୟ ୧୨ ରୁ ୧୫ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପିଲାଟିକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ:ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 18, 2026 at 4:54 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ପୋଖରୀ ବୁଡି ଆଖି ବୁଜିଲେ ନାବାଳିକା । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ବାଗଡ଼ାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି । ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ:
ମୃତ ନାବାଳିକା ହେଲେ ମାଣତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ସଂଜିତା ଦାସ । ସଞ୍ଜିତା ଟିଉସନ ପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଗଡ଼ାସାହି ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ପୋଖରୀର ଗଭୀର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜିତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନପାଇ ସୋର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲେ:
ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଖରୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଞ୍ଜିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ପିଲା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ନେଇ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ, ଜଣେ ପିଲା ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପିଲାଟିର ଚପଲ ଓ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଇଫବୟ ଓ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପୋଖରୀର ପାଣି ପ୍ରାୟ ୧୨ ରୁ ୧୫ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପିଲାଟିକୁ ଠାବ କରି ଉପରକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ସୋର CHCକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ନାମ ସଞ୍ଜିତା ଦାସ, ବୟସ ୧୨ ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ । ତାଙ୍କ ଘର ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ବାଗୁଡ଼ାସାହିରେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀ ଜୀବନ
ସିମୁଳିଆରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଲୋକେଶକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଅନ୍ୟଜଣେ ଫେରାର
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରେ ଲଜ୍ଜା: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର