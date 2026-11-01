ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ: ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ନିବେଦନ କଲେ ଅସହାୟ ମା' ଓ ପତ୍ନୀ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ୍ ସରଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଦିଆ ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ସାହୁଙ୍କ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ରତ୍ନାକର ସାହୁ ଗତ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
Published : November 1, 2026 at 10:00 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ । ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲା । ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷ ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୂରା ପରିବାର । ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ପତ୍ନୀ ଓ ମା' ।
ବାପାଙ୍କ ଏକାଦଶାହକୁ ଆସିଥିଲେ:
ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ୍ ସରଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଦିଆ ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ସାହୁଙ୍କ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ରତ୍ନାକର ସାହୁ । ସେ ଗତ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପରିବାରରେ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି । ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବାପାଙ୍କ ଏକାଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିବା ଓ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଆଶାରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପିନିଆ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ ।
ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଲେ ପତ୍ନୀ:
ରତ୍ନାକରଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି । କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଅପରିଚିତ ସହରରେ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ପରଠାରୁ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲା ବାପାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ନପାଇ ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସେ ହାତଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ନିଖୋଜ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଯୋଗାଯୋଗ: ୯୪୩୯୬୪୦୧୦୧ / ୭୦୭୭୫୨୭୭୬୯
'ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ'
ନିଖୋଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଓଡିଶା ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ହାତଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କରୁଛି । ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କଲେ ହୁଏତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରନ୍ତା । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି ସାର୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।"
ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳୁନି ପତ୍ତା:
ଅନ୍ୟପଟେ ପଡୋଶୀ ମମତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ରତ୍ନାକର ଭାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ । ଆମ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ । ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସାରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁଣି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରୁ ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ମିଳିନାହିଁ । ଆଜିକୁ ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କଲେ ମୋ ଭାଇ ହୁଏତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିପାରିବେ ।"
ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ମା’ ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ଆସୁଛି । ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲିଗଲା । ତା'ପରେ ତା' ଭାଇ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, ହେଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ । ବହୁତ ଖୋଜିବା ପରେ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଖବର ଦେଲା । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଉଛି, ହେଲେ କେହି ତା'ର ଖୋଜଖବର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତଯୋଡ଼ି, ନମସ୍କାର କରି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଖୋଜି ବାହାର କରି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Watch: ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଲଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ବାଲେଶ୍ବରରେ ନକଲି ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ! ଧରିଲେ ଗାଁ ଲୋକ
ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜରେ ଭୋଟ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି କଲା BCJD
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର