ETV Bharat / state

ବଢୁଛି ଖଇରା 'ଚାନ୍ଦୁଆ'ର ଚାହିଦା, 24 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, 25 ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ

2002ରେ ବାଲେଶ୍ବର ଖଇରାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।25 ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେବାସହ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରି ପାରୁଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

BALASORE CHANDUA
ବଢୁଛି ଖଇରା 'ଚାନ୍ଦୁଆ'ର ଚାହିଦା, 24 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, 25 ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ଚାନ୍ଦୁଆ କହିଲେ ପିପିଲି ନାମ ଆଗକୁ ଆସେ । କାରଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି, ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ । ତେବେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ହେଉଛି । ବଜାରରେ ଖଇରା ଚାନ୍ଦୁଆର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଖଇରା ଚାନ୍ଦୁଆର କଣ ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ ।

ଖଇରା ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ରହିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ୨୫ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଚାନ୍ଦୁଆ ଓ ହାତ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବସାୟ କରି, ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ । ଜଣକା ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା, ଏବେ 5000 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେମାନେ ଘର କାମ କରିବା ସହିତ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ବାଲେଶ୍ବର ଖଇରାରେ ମହିଳାମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଘର ସମ୍ଭାଳି ହେଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ :

2002 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ବର ଖଇରାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମା' ଶାରଳା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ। ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରେମଲତା ବାରିକଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଇ ମହିଳାମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଚାନ୍ଦୁଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ କମ ଦାମ ହୋଇଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲା। ଚାନ୍ଦୁଆ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବା ପରେ ଗ୍ରୁପରେ ଆହୁରି ମହିଳା ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାନ୍ଦୁଆ ସହିତ ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଏଠାରେ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ ଚାନ୍ଦୁଆ ସହ ବ୍ୟାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।

25 Women Turn Chandua & Handmade Bags Into Monthly Income
ମା' ଶାରଳା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପର ସଫଳତା (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ଦିତାଲତା ବାରିକ କୁହନ୍ତି ‘‘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛୁ । ଅବସର ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରୁଛୁ । ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଘର ବି ଚଳେଇ ପାରୁଛୁ । ଆମକୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛୁ ।"

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଥିବା ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ମାଲିକମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲର ବ୍ୟାଗ୍, ମନି ପର୍ସ, ସାୟା, ବ୍ଲାଉଜ ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ୟୁନିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।

25 Women Turn Chandua & Handmade Bags Into Monthly Income
ଚାନ୍ଦୁଆ ଓ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି କରି ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ମାଆ ଶାରଳା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ନିରୂପମା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଶାରଳା ପି.ଜି. ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୨-୦୩ ମସିହାରୁ କେବଳ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଏବେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ଏଠି 25 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିକୁ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ । ’’ ମହିଳାମାନେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ।

ଚାନ୍ଦୁଆ ମୂଲ୍ୟ 250ରୁ 3000 ଟଙ୍କା:

ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦୁ୍‌ଆର ମୂଲ୍ୟ 250 ଟଙ୍କାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଦାମ 50 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କା । ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଘର କାମ ସାରି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଯାଏଁ ଏଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ।

ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମହାରଥା କୁହନ୍ତି ‘‘ ଶାରଳା ପି. ଜି ଗ୍ରୁପଠାରୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣି ବିକ୍ରି କରୁଛି । ଏଠାରେ କମ୍ ଦରରେ ମିଳୁଛି । ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ସବୁ ମାଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।"

25 Women Turn Chandua & Handmade Bags Into Monthly Income
ଚାନ୍ଦୁଆରେ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି ଖଇରାର ମହିଳାମାନେ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିଦିନ 25 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏଁ ଦିନକୁ ତିନିଘଣ୍ଟା କାମ ହୁଏ । ଚାନ୍ଦୁଆ ଡିଜାଇନ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାରର ତିଆରି ହୁଏ । ବ୍ୟାଗ ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ସାଇଜ ନେଇ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ତିଆରି ହୁଏ । ଗ୍ରୁପ ସମ୍ପାଦିକା କବିତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି ଯେ " ଏଠାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ୟାଗ ଏବଂ ଏମ୍ବ୍ରୋଏଡେରୀ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ହାତରେ ବି ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଏ । ଜଣେ ମହିଳା ମାସକୁ ଅତି କମରେ 5000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । ’’

25 Women Turn Chandua & Handmade Bags Into Monthly Income
ଘର ସମ୍ଭାଳି ହେଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ETV Bharat Odisha)

ଖଇରା ଚାନ୍ଦୁଆ କେବଳ 25 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ତିଆରି ଚାନ୍ଦୁଆ ବାଲେଶ୍ବର ସମେତ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଏସଏଚଜି ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କଲା ସୁଭଦ୍ରା କ୍ୟାଫେ, ଦିନକୁ ରୋଜଗାର 30000

୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ବେକେରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରି ୫ କୋଟି ଆୟ, ୨୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କଲେଣି ବାଲେଶ୍ବରର ସୁଶାନ୍ତ

ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି 'ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ', ବାପାମାଆ ସାଜି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

ବାଲେଶ୍ବର ଖଇରା ଚାନ୍ଦୁଆ
BALASORE CHANDUA
ODISHA WOMEN EMPOWERMENT
CHANDUA CRAFT ODISHA
KHAIRA CHANDUA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.