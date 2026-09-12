ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ବାଲେଶ୍ୱର; ପ୍ରଶାସନର କଡା ନିୟମକୁ ନାପସନ୍ଦ, ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ କାରିଗର କହିଲେ...
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିକୃତି କରାଯାଉଛି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 12, 2026 at 11:09 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ବିରାଜିତ ହେବେ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ । ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ସ୍କୁଲ, ଘର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ କ୍ଳବ୍ ଗୁଡିକରେ ଗଜାନନଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଗଲାଣି । ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ସାଜସଜ୍ଜା, ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଳବ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଲାଇନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ଏବଂ ପୂଜା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଲାଇନରେ ୪୫ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫକୀର ମୋହନ ଗୋଲେଇ ଲୋରୀ କ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ । କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସେହିପରି ଭସାଣି ଜାକଜମକରେ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ବାଉଁଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ ।
ଏଥର ଭସାଣିରେ ଡିଜେ ବ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକଳ୍ପରେ ଅନେକ କ୍ଳବ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ନେଇ ଭସାଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ଡିଜେ ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଓ ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାରିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଡିଜେ ବ୍ୟାନ କରଯାଇଛି । ଆଗୁଆ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏକ କ୍ଳବର ସଦସ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ।
ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ପଇସା ଦେଉଛୁ। ସବୁ ଦେଲା ପରେ ବି ଆମ କଥା କିଛି ରହୁନାହିଁ । ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଡିଜେ ବ୍ୟାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସହମତ ହେଲୁ । ଆପଣମାନେ କହିଲେ କି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଖରାପ କରିଦେଉଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ବି ରାଜି ହେଲୁ । ଆଜିକା ଦିନରେ ମିଟିଂରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମୁଭିଂ ଲାଇଟ୍ ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଆମେ ଲକ୍ଷେ-ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ମନା କରିବେ କି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତା’ହେଲେ କେମିତି ହେବ ?"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ କଥା ମାନୁଛୁ, ସବୁକିଛି କରୁଛୁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମ କଥା ଶହେରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମାନିବା ପାଇଁ । ମୋର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ଦରକାର ସେଇଟା ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ । ଡିଜେ ପାଇଁ ତ ଆଡଭାନ୍ସ ସବୁ ମାସେ ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାସେ-ଦେଢ଼ ମାସ ଆଗରୁ କହିବା କଥା ଆମର ଡିଜେ ହେବ କି ନାହିଁ, ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ । ଏବେ କହିଲେ ଆମେ କ’ଣ କରିବୁ ? ଆମେ ଠାକୁର କରିଦେଇଛୁ ୧୨ ଫୁଟ୍, କିଏ ୧୫ ଫୁଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ୧୨ ଫୁଟ୍ ଉପରକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବନି କି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେନି । ସେଇଟା ଆଗଆ କହିବା କଥା। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ୧୫ ଦିନ ଆଗରୁ କହିବ, ତେବେ ୧୫ ଦିନରେ କ’ଣ ଠାକୁର ବଦଳି ପାରିବେ ? ଡିଜେ ଯେହେତୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଗତବର୍ଷ ବି ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ମାସେ ଆଗରୁ କୌଣସି ନିୟମ କହୁନାହାନ୍ତି । ଆଗୁଆ ଯଦି ମାସେ-ଦେଢ଼ ମାସ ଆଗରୁ କହିବେ, ତା’ହେଲେ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବୁ ।
୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିମାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷି କ୍ଳବ ଏଥର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି । ଏହାସହ ଆଉ କଣ ଅଧିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଏଥର ୫୦ ବର୍ଷ ହେଉଛି । ଏହି ପୂଜା ଆମର ବାପା, ଜେଜେବାପା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ । ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଆଉ ଏଥର ଆମେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗଣେଶ କରିଛୁ, ଟିକେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ କରିଛୁ । ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି, କାରିଗରମାନେ ସବୁ କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ, ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଆମର ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଇଛି ।"
ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଣପତିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକୃତ କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ପଶି ଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥାଏ । ଏହାକୁ ନେଇ ୨୫ ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା କଲିକତାର ଜଣେ କାରିଗର ନିତାଇ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ମୂଳତଃ ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଆଦି ବିକୃତ ରୂପ କରୁନାହୁଁ । ଗଣପତିଙ୍କୁ ସେଭଳି ବିକୃତ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ବା ଦଳ କହୁଛନ୍ତି କରାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରୁନାହୁଁ ।
ଆମେ ମା' ସନ୍ତୋଷୀ ମା' କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗଣପତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ । ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାସ୍ତୁତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିକୃତି କରାଯାଉଛି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ । କିଏ ପୋଲିସ୍ ବେଶ କରୁଛି ଏସବୁ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷସାରା ଅପେକ୍ଷା କରୁ । ଏହି କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗତ ୮-୧୦ ବର୍ଷ ହେବ ସୁନାମର ସହ କାମ କରିଆସୁଛୁ । ଆମେ ମୂଳତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଛୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ । ଲୋକେ ଅର୍ଡର ନେଇ ଆସନ୍ତି, କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁନାହୁଁ । ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଭାବେ ଗଢୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ରାଜା ବା ମହାରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଯାହାର ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇପାରିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୁତିବାଧିତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ: କଥା କୁହେ ହାତ, ନୀରବତାରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର