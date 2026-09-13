ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆବାକସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍-ଅପ୍ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ଦୀକ୍ଷିତା
ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆବାକସ୍ (Abacus) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ଦୀକ୍ଷିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 13, 2026 at 2:14 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ମାତ୍ର ୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଝିଅ ଦୀକ୍ଷିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ ଜାଭିଅର ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୀକ୍ଷିତା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆବାକସ୍ (Abacus) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ (ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍-ଅପ୍) ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଶିଶୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଦୀକ୍ଷିତା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ପିତା ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମାଆ କଳ୍ପନା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୀକ୍ଷିତା କହିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଦୀକ୍ଷିତା କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ, ଗୋପାଳଗାଁରେ ଆବାକସ୍ ଶିଖେ । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜ ଥିଲା । ସେଠାରୁ ମୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା । ସେଠାରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଆହୁରି କରୁଛି ।"
ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଦୀକ୍ଷିତା:
ଆବାକସ୍ କେବଳ ଗାଣିତିକ ହିସାବକୁ ଦ୍ରୁତ କରେନାହିଁ, ବରଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦୀକ୍ଷିତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଗଣିତ ବ୍ୟତୀତ ସେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପାରଙ୍ଗମ । ସେ ବିଗତ ୪ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ‘NAACH’ (ନାଚ) ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ‘ନାଚ’ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଦିକ୍ଷିତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଦୀକ୍ଷିତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ରୋନାଲିଶା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀକ୍ଷିତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି । ସେ ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ନାଚ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ତା' ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଅଛି । ଏବେ ଆବାକସ୍ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଛି । ତା' ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ । ଆଠ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲାର ଏହି ସଫଳତା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଫଳତା ନୁହଁ । ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ହିଁ ସେ ଆବାକସ୍ରେ ଯାଇଛି । ଏଥିରେ ତା ନିଜର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ।"
ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଚନ୍ତି ମାଆ:
ଦୀକ୍ଷିତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୀକ୍ଷିତା ଗତବର୍ଷ ଆବାକସ୍ କ୍ଳାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସେ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲେ । ସାରା ଭାରତରୁ ସାତ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଦୀକ୍ଷିତା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।
ଦୀକ୍ଷିତାଙ୍କ ମାଆ କଳ୍ପନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀକ୍ଷିତାକୁ ନାଚ ସହ ଡ୍ରଇଂ, କ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ । ସେ ରାତି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିସାରି ବି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାକୁ ବସେ । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଏଇଥର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଜିତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପେଶା ଶ୍ରମିକ, ନିଶା ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ, କୋରାପୁଟର ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ଭୂଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ
ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର; ଆଗେଇ ଆସିଲା 'ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ', ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମାଗଣା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର