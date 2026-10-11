ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା ! ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗତକାଲି ପୁଣି ସମାନ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 11, 2026 at 11:47 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଳା କାରନାମା । ଖେଳ ଛୁଟି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧରି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟନଗର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଦଳ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।
ଖେଳ ଛୁଟି ସମୟରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ:
ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖେଳ ଛୁଟି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଡାକି ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ଭଳି ଗତକାଲି ପୁଣି ଖେଳ ଛୁଟି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ସମାନ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ।
ଚାନ୍ଦିପୁର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରିବା ସହ ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋକ୍ସୋ (POCSO) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ଗିରଫ ହେବାସହ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ପୋଲିସ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭୁଲ ମାଗିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ମାନୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ । ମୋର ବି ପରିବାର ଅଛି, ସଂସାର ଅଛି । ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ତାହା ମୁଁ ମାନୁଛି । ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ହେବନି । ମୋତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରୀ ! କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର