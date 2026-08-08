ETV Bharat / state

ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି 'ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ', ବାପାମାଆ ସାଜି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଝାଟିଆ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 'ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର' ଆଶ୍ରମ, ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ସାଜିଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Devamata Gayatri Chetana Kendra
'ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 3:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Ashram For Orphan ବାଲେଶ୍ବର: ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପୁରି ଉଠୁଛି ପରିବେଶ, ଆଉ ବେଦ ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦିଗ । ତେବେ ଏ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଗୁରୁକୁଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଝାଟିଆ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 'ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର' ଆଶ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ । ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଓ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲା । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାର ସାଜିଛି ଏହି ଆଶ୍ରମ । ପାଠପଢା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା ଓ ଖାଇବା, ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଶ୍ରମ ତୁଲାଉଛି । ଆଉ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ।

ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat)

ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପାମାଆ ସାଜି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏହାର ପରିଚାଳକ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ରହି କେବଳ ପାଠ ପଢା ନୁହେଁ ବରଂ ବେଦ, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଯୋଗ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦିର ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଏହି ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ବେଶ ମନୋରମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲା ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିବା ବାକି ୧୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶ୍ରମ ବହନ କରୁଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସତସଙ୍ଗ ଓ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳେ ସେଥିରେ ଆଶ୍ରମ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝଥାନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ।

Goddess Gayatri Consciousness Center
ପିଲାମାନେ ବେଦପାଠ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)
ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ମନୋଭାବ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା:

ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ନୀଳଗିରିରେ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ପିଲାଦିନ ସେଇଠି ହିଁ କଟିଥିଲା । ପରେ ଖଇରା କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପାଠ ପଢିବା ବେଳେ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ଝାଟିଆ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସେହିଠାରେ ରହି ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ।

Goddess Gayatri Consciousness Center
ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat)

ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସାଧୁ ନୁହେଁ କି ସନ୍ଥ ନୁହେଁ, କି ମହାପୁରୁଷ ବି ନୁହେଁ । ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ । ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ । ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି । ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁ, ପରମପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ଅପନା ସୁଧାର୍ ହିଁ ସଂସାର୍ କି ସବ୍‌ସେ ବଡ଼ି ସେବା ହୈ' ଅର୍ଥାତ ଯଦି ତୁମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହାଲେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ । ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ମାନସିକତାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଯେ, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବି । ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବି, ସୁଧାରିବି ।"

ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସାହାରା ଏହି ଆଶ୍ରମ:

ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ । କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡନ, ବିବାହ, ବ୍ରତଘର, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡେନାହିଁ । ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାସହ ଆଶ୍ରମରେ ନାମକରଣ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଆଶ୍ରମର ଏକ କମିଟି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଆଶ୍ରମ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ୫ ଜଣ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ । ଆଶ୍ରମରେ କେବଳ ପୁଅ ପିଲା ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ ଆଶ୍ରମ । ଏହି ଆଶ୍ରମ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ନିୟମିତ ଆସେନାହିଁ ବରଂ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାଗଣରେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ ।

Goddess Gayatri Consciousness Center
ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)
ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ଆଶ୍ରମଟି ୧୦ ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି । ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସମାଜରୁ କେମିତି 'ଅନାଥ' ଶବ୍ଦ ଦୂର ହେବ । ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ସ୍ବଚ୍ଛଳ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଆଉ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ତାହାଲେ ଏ ସମାଜରେ ଗରିବ ଆଉ ଅନାଥର ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ ।"

ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ନିଶା ନିବାରଣ ସଚେତନତା :

ତେବେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି ୨୫ରୁ ୩୦ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି । ୧୫ରୁ ୧୬ ପିଲା ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ବା ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସହଯୋଗ ଏ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି । ୬୧ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ସତ୍‌ସଙ୍ଗ, ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଜନଜାଗରଣ କରାଯାଉଛି । ନିଶାନିବାରଣ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଯାଉଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ଆଶ୍ରମ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Goddess Gayatri Consciousness Center
ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଉଛି (ETV Bharat)

ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସେବିକା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ, ନିଜ ପିଲା ଭଳି ଦେଖୁ । ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇଥାଉ । ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ ବି କରୁ । ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଇ ଭାବୁଛୁ ଯେ, ଏ ଆଶ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ।"

Goddess Gayatri Consciousness Center
ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat)

ବାପାମାଆଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି:

ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରହି ଏବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଘର ନଦୀଗାଁ ବାଇନଣ୍ଡା ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ମୋର ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ରହିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ସକାଳୁ ୪ଟାରୁ ଉଠିବା ପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଜପ ଓ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି । ଯଜ୍ଞ ସାରି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି । ଟ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଛି । ମୋତେ ଆଶ୍ରମରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଏଠାରେ ଆମକୁ ବାପାମାଆଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।"

Goddess Gayatri Consciousness Center
ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat)

ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଶ୍ରମ :

ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମର ଅନନ୍ତ ବେହରା କିଣି କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ, ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ସହ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି । ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ସେ ନିରନ୍ତର କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମବାସୀ କରୁଣାକର ମହଲା କହିଛନ୍ତି, "ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ, ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେହି ସାହା-ଭରସା ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ସହ ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୁପେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର; ଆଗେଇ ଆସିଲା 'ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ', ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମାଗଣା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା

ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ; 50 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

VEDAMATA GAYATRI CHETANA KENDRA
BALASORE HUMAN INTEREST STORY
ASHRAM FOR ORPHAN CHILDREN
ବାଲେଶ୍ବର ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ
BALESHWAR ASHRAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.