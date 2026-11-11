ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା, ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚମକ
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବନଦୁର୍ଗା SHG। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁକୁଟରୁ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଘାଗରାରୁ ପତାକା... ହାତର କଳାକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ାର ମହିଳା କାରିଗର। ସ୍ସେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ - ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 11, 2026 at 8:22 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ହାତରେ ଛୁଞ୍ଚି, ସୂତା ଆଉ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର କପଡ଼ା। ଆଖିରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ। କେହି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁକୁଟ, ତ ଆଉ କେହି ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଘାଗରା ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ। ଏହା କେବଳ କପଡ଼ା ଓ ସୂତାର କାରିଗରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର କାହାଣୀ। ଦିନେ ମାତ୍ର ୧୧ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରର ଜୀବିକାର ଆଧାର ପାଲଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ାର ସୁଠଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବନଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ।
୨୦୧୦ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୧୧ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଉଦ୍ୟମ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହାତରୁ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମହିଳାମାନେ ପତାକା, ଚାନ୍ଦୁଆ, ଘାଗରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁକୁଟ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଭଳି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ କାରବାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
- ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଚାହିଦା
ବନଦୁର୍ଗା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁକୁଟ, ଘାଗରା, ମାଳି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଅଷ୍ଟଗୋପାଳ, ଦାଣ୍ଡକାଳୀ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ସହ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଫୁଲହାର, ପତାକା ଏବଂ ବିବାହ ଉପକରଣ ଭାବେ ଚୁନରୀ, ମୁକୁଟ ଓ ବାଜୁବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁକୁଟ, ଚାନ୍ଦୁଆ, ପତାକା ଓ ଗାଡ଼ି କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି।
ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ବାରିପଦା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ଅନୁଗୁଳ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପଠାଯାଉଛି। କଲିକତା ଓ କଟକ ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ମହିଳାମାନେ ତାହାକୁ ସିଲେଇ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ବିତରଣ ଓ ବାହାରକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି।
- କେନ୍ଦ୍ରରେ ୩୦ରୁ ୪୦, ଗାଁରେ ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ ମହିଳା
ଏହି ସଂସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ସୁଠଙ୍ଗସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ୪୦ ଜଣ ମହିଳା କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଠାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ରାମନଗର, ବୈଷ୍ଣବପୁର, ଅତାପୁର, କୁଳିଗାଁ, ବେଠିପୁର, ଧରଣୀପୁର, ବଡ଼ଗାଁ, ବାହାନଗା, ପଣପଣା ଓ ପାଞ୍ଚମଣିଆ ଭଳି ଆଖପାଖ ଗାଁର ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ ମହିଳା ଘରେ ବସି ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ କାମ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ କାମର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ପ୍ରାୟ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି।
- ୧୧ରୁ ୪୦୦ର ଯାତ୍ରା, ମହିଳାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର
ଏହି ସଫଳତାର ପଛରେ ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏକତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ରେବତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପାଦିକା ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୦ରେ ୧୧ ଜଣ ମିଶି ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ୩୦ରୁ ୪୦ ଜଣ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ କାମ ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ ମହିଳା ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁକୁଟ, ଘାଗରା, ମାଳି, ହନୁମାନଙ୍କ ପୋଷାକ, ଚାନ୍ଦୁଆ, ପତାକା ଓ ଫୁଲହାର ସମେତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯୋଗାଣ ହେଉଛି।
- କାରିଗରୀରେ ମିଳିଛି ପରିଚୟ, ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ିଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଘାଗରା କାରିଗର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନିନୀ ଜେନା। ସେ ଘାଗରା, ଚୁନରୀ, ଚାନ୍ଦୁଆ ସମେତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମାନିନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କାମର ପରିମାଣ ଉପରେ ରୋଜଗାର ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୮ଟାରେ କାମକୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୬ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି।
ଏହି କାମ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ଏହି କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି।
- ମା' ଦାଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ସେବାରେ ବି ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର
ଏହି ସଂସ୍ଥାର କାରିଗରୀ କେବଳ ବଜାରରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ବିରାଜିତ ମା' ଦାଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଗା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ।
ମା' ଦାଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ସେବାୟତ ଭବେନ୍ଦୁ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ମା'ଙ୍କ ଲୁଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତାକା, ଘାଗରା, ନେତ ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏହି ସଂସ୍ଥାରୁ ନିଆଯାଏ। ମହିଳାମାନେ ମିଳିମିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ମା'ଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ ମା'ଙ୍କ ରୂପ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ।
ବିଶେଷକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପର୍ବରେ ମା'ଙ୍କ ନେତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନେତ ସହ ଘାଗରା ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ନିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ମାନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଛି ମହିଳାଙ୍କ କାରିଗରୀ
ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ କଚେରୀ ବଜାରର ବ୍ୟବସାୟୀ କୈଳାସ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଦୋକାନ କରୁଥିବା କୈଳାସଙ୍କର ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେ ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଇ ନିଜ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କିଣା ଦାମ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ଯୋଡ଼ି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ରହିଥିବା ସହ ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ନିୟମିତ ଏଠାକୁ ଆସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି।
- ଛୋଟ ପୁଞ୍ଜିରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ପରିଚୟ
ଏକଦା ନିଜ ହାତରୁ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକୁଟ, ଘାଗରା ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ପଛରେ ରହିଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଦକ୍ଷତା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କାହାଣୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରର ଭରସା ପାଲଟିଛି।
୧୧ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଏକ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟମର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସୁଯୋଗ, ଏକତା ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମିଳିଲେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଳାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜ ହାତର କଳାକୁ ସମର୍ପି ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆଜି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବୁଣୁଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସଶକ୍ତ କରିଛି 'ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ', ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା, ବଲାଙ୍ଗୀର 13 ବ୍ଲକରେ 1000 ମହିଳା ନେଇ ସାରିଲେଣି ଟ୍ରେନିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର