ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରୋଜଗାରରୁ ସମାଜସେବା: ଅସହାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛି ସୋରର ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’
ଅସହାୟଙ୍କ ସତ୍କାର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ରକ୍ତଦାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 16, 2026 at 2:49 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ଚକ୍ରଧର ମାଝୀ ନିଜର ଗୋଡ଼ ହରାଇବା ପରେ ଘର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମାଝୀଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ହୃଦ୍ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏପରିକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକାଦଶାହ କର୍ମ ପାଇଁ ପରିବାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳର 'ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର' । ଚକ୍ରଧର ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । କେବଳ ଚକ୍ରଧର ନୁହଁନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ପରିବାର । ଅସହାୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର, ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ରକ୍ତଦାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
କଥାରେ ଅଛି 'ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ଗଭା ସୁନ୍ଦର' । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆର ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପବହୁତେ ଅବଗତ ଥିବେ । ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ । ଏପରି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରର ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଏଥିରୁ ହେଉଥିବା ରୋଜଗାରକୁ ଜନସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଏହି ସଂଗଠନ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ପଢନ୍ତୁ....
"ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରିଛୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସହର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଅବସରରେ ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଓ ଦହି ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ଆମର ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।" ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେବା ପରିବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ
ସାମାଜ ସେବା କରି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା:
୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ସିଂ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’ ସଂଗଠନ । ମାତ୍ର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରିବାରରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ ଜଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିବାର ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସଂଗଠନ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆରୁ ମିଳୁଥିବା ରୋଜଗାରକୁ ଅସହାୟଙ୍କ ସହାୟତା, ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ରକ୍ତଦାନ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି । ଏପରି ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’ର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ।
ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେବ ସତ୍କାର:
ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’ ସମାଜ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେବ ସତ୍କାର କରି ଏହି ପରିବାର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଠିଥିଲା । ଏହାପରେ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରଯାଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ସୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପାର୍ବତୀ ମାଝୀଙ୍କ ମୃତଦେବ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଜାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ଖେରଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏକାଦଶାହ ଓ ମାସିକ ରାସନ୍ ସାହାଯ୍ୟ:
ଚକ୍ରଧର ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚକ୍ରଧର ମାଝୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମାଝୀଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ହୃଦ୍ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏକାଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ 'ସୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ପରିବାର' ପକ୍ଷରୁ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରସାରଣ କରି ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ।"
ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା:
ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି । ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ସୋର ବ୍ଲକ କେଶରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସିଲିକୋସିସ୍ ରୋଗୀ ଅରୁଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ, ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ କସବା ପଞ୍ଚାୟତ ଡାଲିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମର ସିଲିକୋସିସ୍ ରୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୧୫ରେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନିଜାମପୁର ଗ୍ରାମର କିଡନୀ ରୋଗୀ ସୁନିତା ଜେନାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସିଲିକୋସିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଓ ମାସିକ ରାସନ୍ ସାହାଯ୍ୟ:
ଦାନାପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୋର ବ୍ଲକ କେଶରୀପୁର ବଗଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅରୁଣ ମଲ୍ଲିକ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପଥର କାମ କରୁଥିଲେ । କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କାଶ ହେବାରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଲିକୋସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ସିଲିକୋସିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ମାତ୍ର ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଏବେ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ଅରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୋରର ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ମାସର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ । ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୁଗା, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା:
ଜନସେବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏହି ପରିବାର । ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୭ ତାରିଖରେ ସୋର ମାର୍କେଟରେ ଜଳଛତ୍ର ଆୟୋଜନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ ଶିରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ୫୨ଟି, ଅଗଷ୍ଟ ୯ରେ ମାଣିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ୨୦ଟି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ସୋର ମଙ୍ଗଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ସିନ୍ଧୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ବଜ୍ରପାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଳଗଛ ରୋପଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ସୋର ବଡ଼ଖୁରୀ ଗ୍ରାମର କାମେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରୁ ୩୨ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସି ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଖେମକାପଦା ଅଞ୍ଚଳର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ସୋର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ସୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରତିଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସାଉଁଟି ଜନସେବାରେ ବିନିଯୋଗ:
‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’ରେ ଏବେ ଅନେକ ମହିଳା ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥରାଶି ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଉଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରିବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା । କାରଣ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ୫ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୧୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା । ଏହା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପେଜ୍ ରହିଛି । ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଏଥିରୁ ଯାହା କିଛି ଆୟ ହେବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇପାରିବୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ।"
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆର ସଦୁପଯୋଗ:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ଧଳ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହିଣୀ । ଘରର କାମ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ମିଳେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାଉ । ଆମେ ଘରେ ଯାହା କରୁ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖୁ, ସେସବୁକୁ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯଦି କିଛି ଆୟ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ଗଠନ କଲୁ । ଏଥିରେ ଆମର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ଅନେକ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ପରିବାର ଭଳି କାମ କରୁଛୁ ।
ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାହା କିଛି ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଉ କି ଦୁଇ ଟଙ୍କା, ଆମେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ । ଏହି ପରିବାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ସେମାନେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ବିଶେଷକରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନେ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି । ଆମେ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।
ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ ସମାଜ ସେବା:
"ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ, ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ କିଛି ଆୟ କରି ସେହି ଅର୍ଥରୁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।" ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’ ସଦସ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ଧଳ
'ନିଜ ଆୟରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ'
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଅସହାୟ ତଥା ସମାଜ ସେବା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣି ଦେଉଛି । ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟା ଇତିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥିବାଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟରୁ ଆମେ ପୁଣି ସେହି ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଔଷଧ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା । ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ । ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ନିଜ ଆୟରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ରଖୁଛୁ ।"
ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା:
ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେବା ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ତିନିଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଅନ୍ୟତମ । ସେ ଏହି ଏକ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆୟ କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଟଙ୍କାଏ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଦଶ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ । ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ । ଜଳଛତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଏହି ସେବା ଜାରି ରଖିଲୁ । ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସି ପାଣି ପିଇ ନିଜର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା । ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।"
ଏହାପରେ ଆମେ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ । ବିଶେଷକରି କିଡ୍ନୀ ଓ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଏଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁ ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ବରର ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’ ଏହାକୁ ମାନବ ସେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିପାରିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଯୁବପିଢି ସମାଜ ସେବା ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆର ସଦୁପଯୋଗ କେବଳ ଜୀବନ ବଦଳାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶା ଭରିଦିଏ ବୋଲି ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର