ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତିନି ଗିରଫ
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଏଯାଏଁ 3 ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
Published : January 16, 2026 at 4:15 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଗତ ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର କିଛି ସଦସ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ପରେ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ଵର ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ମୃତ ମକନ୍ଦର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଏସପି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ।
ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଇଶାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଉତ୍ତେଜନା ମୂଳକ ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିବା ଓ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲିସ ହେଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା କଥା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସପି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାଟି ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଘଟିଛି, ଏ ବାବଦରେ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ତିନିଜଣଙ୍କ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା । ଏହାସହ ଆମେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଉକିଛି ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ କି ନାହିଁ । ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସହ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି । ଯେହେତୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯାହା କି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ଏହି ଭିଡିଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେୟାର ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଉତ୍ତଜେନା କମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର