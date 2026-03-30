ଛୋଟ ପଟାକା ବଡ ଧମାକା ! ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଲେଶ୍ବରର କୁନି ରକ୍‌ଷ୍ଟାର କୁମାର ସଂସ୍କାର

ବାଲେଶ୍ବରର କୁନି ରକ୍‌ଷ୍ଟାର ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି । ଭାଇର କ୍ୟାସିଓ ତାଳେ ତାଳେ ଭଉଣୀ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ । ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା। ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବରର କୁନି ରକ୍‌ଷ୍ଟାର କୁମାର ସଂସ୍କାର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 9:53 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ବଜାଇଥାନ୍ତି । ଛୋଟ ବେଳୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଥିଲେ ହାରମୋନିଅମ ବଜାଇବା ପାଇଁ । ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ଏକ ହାରମୋନିଅମ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ । ହାରମୋନିଅମରେ କେବଳ ସା-ରେ-ଗା-ମା-ପା ଶିଖିବା ପରେ ସେ ଏବେ କି ବୋର୍ଡ ବଯାଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ, ଆଧୁନିକ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତର ସ୍ୱର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କ୍ୟାସିଓ (କି-ବୋର୍ଡ)ରେ ବଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ସେ କି-ବୋର୍ଡ ବଜାଇଲେ ସେହି ସୂର ତାଳ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନିଜାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁମୁଦା ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁ ପାତ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ପୁଅ କୁମାର ସଂସ୍କାର ପାତ୍ର ଏବଂ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା

କୁନି ରକ୍‌ଷ୍ଟାର କୁମାର ସଂସ୍କାର-

କୁମାର ଯେତେବେଳେ ଚାରି ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ବାଜା ବାଜାଉଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ କୁମାରଙ୍କ କଳାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ । ଜେଜେବାପା ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କୁମାର ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହାରମୋନିଅମ ବଜାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଜେଜେବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏକ ହାଇମୋନିଅମ କିଣି ଦେଇଥିଲେ । ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜେ ନିଜେ ହାରମୋନିଅମ ବଜାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ କଳାକାର ମଧୁସୂଦନ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ହାରମୋନିଅମରେ 'ସା-ରେ-ଗା-ମା-ପା' ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି ଶିଖିବା ପରେ ପୁରା ହାରମୋନିଅମ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ କୁମାର ।

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା-

ଏପଟେ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ନାତି ସହ ମିଶି ସେ କେମିତି ବଜାଇବ ସେନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ହାରମୋନିଅମ ଶିଖିବା ପରେ ଜେଜେବାପା କୁମାରଙ୍କୁ ଏକ କ୍ୟାସିଓ କିଣି ଦେଇଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବା ବେଳେ ସେ କ୍ୟାସିଓ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୀତ ବଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମାରଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ୧୭ରୁ ୧୮ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏକାଥରେ ସେ 45 ମିନିଟ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ନିରାବଛିନ୍ନ ଭାବେ ବଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାସିଓ ବଜାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସେହି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ । ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଭାଇର ବାଦ୍ୟ ତାଳେତାଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଡାକରା ଆସୁଛି । କେଉଁଠି ସ୍କୁଲର ଉତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଁରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସୁଛି । ବାପାଙ୍କର ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଜେଜେ ମାଆ ମମତା ପାତ୍ର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି ।

ଜେଜେବାପାଠୁ ସବୁ ଶିଖିଛି: କୁମାର

କୁମାର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର ଏମିତି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ଜେଜେବାପା ଜଣେ କଳାକାର । ମୁଁ ସେଇଠୁ ସବୁ ଶିଖିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାସିଓ କିଣିବା ପାଇଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୋ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୋତେ ସେ ଏଇଟା କିଣି ଦେଇଥିଲେ। ହାରମୋନିଅମ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ହାରମୋନିଅମରେ ଶିଖୁଥିଲି, ଏବେ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କହିକି କ୍ୟାସିଓରେ ନିଜେ ଶିଖୁଛି। ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣି ଆପେ ଆପେ ବଜାଇ ଦିଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁ ଜଣେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭/୧୮ ପ୍ରକାର ଗୀତ ନିଜେ ଶିଖି ବଜାଉଛି।"

ନାତିର ଏମିତି କଳା ଦେଖି ଜେଜେ ବାପା ସୁଧାଂଶୁ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାକୁ ଏକ ହାରମୋନିଅମ ଆଣି ଦେଇଥିଲି । ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଜେନା ତାକୁ ସାରେଗାମାପା ଶିଖାଇଥିଲେ । ଆଜିକାଲି ତ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ହେଲାଣି ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ନିଜେ ସବୁ ଗୀତ ଶିଖି ଯାଇଛି। ତା ପରେ ତାକୁ କହିଥିଲି ୪ଟି ଗୀତ ମୋତେ ବଜାଇ ଶୁଣାଇ ଦେବୁ ମୁଁ ତୋତେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ଦେବି । ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ବଜାଇ ଶୁଣାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାସିଓ ଆଣି ଦେଇଛି । ଏଇଟା ବଜାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି । ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ କରି ଚଳାଉଛି । କଳା ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ରାସ୍ତା । ଆମେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ଦିନେ ବାଛିଥିଲୁ । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କଳା ଲାଇନରେ ଗଲେ, କଳାର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି । ଏ କଳା ଦୁନିଆକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ । ତେଣୁ ସିଏ ବି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏମିତି ଭଲ ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥାଉ ।"

ଅନ୍ୟପଟେ କୁମାରଙ୍କ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅନନ୍ୟା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ସେ ପ୍ରଥମେ ହାରମୋନିଅମ ବାଜାଉଥିଲା, ମୋତେ କହିଲା କି ତୁ ତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ମୋ ସହ କାହିଁକି ଗାଉନୁ। ସେ କହିବା ପରେ ମୁଁ ତା ସହ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ତା ପଛରେ ମୁଁ ଲାଗେ ଆଉ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେବି ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଏମିତି ହେବ, ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତା ସହ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବି ବୋଲି କେବେ ଭାବି ନଥିଲି, ସେ ଏତେ ଜଲଦି ବଜାଇବା ଶିଖିଯିବ ବି ଭାବି ନଥିଲି।"

ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଏମିତି କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ତୋଷ ମହଲ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଥମେ ସେ ପିଲାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଜାଉଛି, ଜେଜେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ବଜାଇବା କଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ । ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କ୍ୟାସିଓ ବାଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭଉଣୀ ତା ସହ ଗୀତ ଗାଇ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରେ। ଭାଇ କ୍ୟାସିଓ ବଜାଏ, ସେ କେଉଁଠୁ କିଛି ଶିଖିନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ସବୁ ବଜାଉଛି।"

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଦଣ୍ଡନାଚ'କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ', ଏପ୍ରିଲରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ... ହୋଟେଲ ବୟରୁ ରୁପେଲି ପରଦା ! କେମିତି ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର ଚନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରା

