ETV Bharat / state

ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଛେଚିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ !

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୬୦ ନିକଟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ୟମ । ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Balasore Young man gets beaten by locals after misbehaving young woman
ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଛେଚିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 1:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ଗାଡିରେ ଲିଫ୍ଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି । ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ଵର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଲଦୀପଦା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିନସ୍ଥ ନଗ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହଳଦିପଦା ପଟୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୬୦ର ନଗ୍ରମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ । ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ ।

ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ପରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ଵର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ନାହାନ୍ତି । ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ବାଲେଶ୍ଵର ଉଡଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏନେଇ ଆମେ ସଦର ଥାନା IIC ଅଜୟ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଯାଏଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ଦାଏର କରା ଯାଇନାହିଁ । ପୋଲିସ କେବଳ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଏବେ ବି ଯୁବକ ଜଣକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମିଳେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାଲେଶ୍ଵରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 'ଚଉମୁଖ ଡଗରା'ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALASORE MAN BEATEN BY LOCALS
CRIME NEWS BALASORE
BALASORE MAN MISBEHAVED WOMAN
ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ବାଲେଶ୍ବର
BALASORE CRIME NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.