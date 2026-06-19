ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଛେଚିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ !
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୬୦ ନିକଟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ୟମ । ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 19, 2026 at 1:40 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଗାଡିରେ ଲିଫ୍ଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି । ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ଵର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଲଦୀପଦା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିନସ୍ଥ ନଗ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହଳଦିପଦା ପଟୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୬୦ର ନଗ୍ରମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ । ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ ।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ପରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ଵର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ନାହାନ୍ତି । ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ବାଲେଶ୍ଵର ଉଡଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏନେଇ ଆମେ ସଦର ଥାନା IIC ଅଜୟ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଯାଏଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ଦାଏର କରା ଯାଇନାହିଁ । ପୋଲିସ କେବଳ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଏବେ ବି ଯୁବକ ଜଣକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମିଳେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର