କାହିଁକି ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ବର ? IIT ରୁର୍କି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ କେବେ ? ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷାଋତୁରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି । ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କିକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାନସ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 28, 2026 at 2:23 PM IST
Balasore waterlogging Problem
ବାଲେଶ୍ୱର: ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣିଘେରରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ । ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଜଳ ପଶିଯାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନାନା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କି (IIT ROORKEE) କୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ପଞ୍ଚମ ବନ୍ୟା; ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ ଆଶଙ୍କା, ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଲାଗିରହିଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ । ମନ ଇଚ୍ଛା ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି । ଫଳରେ ଆଜି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ।"
"ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ IIT ରୁର୍କିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଏହାର ସଫଳ ସମାଧାନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇବେ । ଆମର ଆଶା, ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କି ଶୀଘ୍ର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା " ଉଚିତ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସମାଜସେବୀ ପାର୍ଥପ୍ରୀତମ କର କହିଛନ୍ତି, "IIT ରୁର୍କି ସହଯୋଗରେ ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଘରଦ୍ବାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚିଡ଼ିଆପୋଲ, ନୂଆସାହି, ଗୁଡ଼ିପଦା ଓ ବାଲିଆ ଭଳି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଦେଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।"
"ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏଯାବତ୍ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ IIT ରୁର୍କିର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ସହରର ଭବିଷ୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାସହ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥରେ ହୋଇଥିବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର । ମନଇଚ୍ଛା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେଉଛି । ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ସହ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଗଲେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମିପାରିବ, " ବୋଲି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର