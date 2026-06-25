7 ମାସ ହେଲା ପାଉନଥିଲେ ଦରମା, ହୃଦ୍ଘାତରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
କୋରାପୁଟରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ 7 ମାସ ତଳେ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି । ଦରମା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାପରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ। ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 25, 2026 at 12:19 PM IST
Balasore Teacher Death , ବାଲେଶ୍ବର: ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି (56) କୋରାପୁଟରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରେକର୍ଡ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ୭ ମାସ ଧରି ଦରମା ନ ପାଉନଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ, ହୃଦ୍ଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
L.P.C. ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଉନଥିଲେ BEO: ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ
ଖଇରା ବ୍ଲକ ନୟାଖଣ୍ଡି ପଂଚାୟତ କଅଁଳଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଦୁରୂଖାଗୋଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ଗତ ୭ ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସୁଜାଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । "ବଦଳି ହେବା ପରେ ଦଶବନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ L.P.C. ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇନଥିଲେ । ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦରମା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ" ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।
ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ:
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ଭାଇ ଲମ୍ବୋଧର ମହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀକୁ ଦାୟୀ କରି ଖଇରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଖଇରା ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ସୁଜାଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଖଇରା ହସପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।"
ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ କିରାଣି: ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି
ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି " ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଓ ଫୋନ ଯୋଗେ ନିବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବିଇଓ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ, ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ।"
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଇଓ ଏବଂ କିରାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଛେଚିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ !
ବାଲେଶ୍ଵରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 'ଚଉମୁଖ ଡଗରା'ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର