ETV Bharat / state

7 ମାସ ହେଲା ପାଉନଥିଲେ ଦରମା, ହୃଦ୍‌ଘାତରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

କୋରାପୁଟରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ 7 ମାସ ତଳେ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି । ଦରମା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାପରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ। ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

7 months of non payment Teacher died in cardiac arrest, koraput BEO accused of negligence
ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହୃଦ୍‌ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 25, 2026 at 12:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Balasore Teacher Death , ବାଲେଶ୍ବର: ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି (56) କୋରାପୁଟରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରେକର୍ଡ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ୭ ମାସ ଧରି ଦରମା ନ ପାଉନଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ, ହୃଦ୍‌ଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।


L.P.C. ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଉନଥିଲେ BEO: ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ
ଖଇରା ବ୍ଲକ ନୟାଖଣ୍ଡି ପଂଚାୟତ କଅଁଳଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଦୁରୂଖାଗୋଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ଗତ ୭ ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସୁଜାଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । "ବଦଳି ହେବା ପରେ ଦଶବନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ L.P.C. ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇନଥିଲେ । ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦରମା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ" ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।

୭ ମାସ ଦରମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହୃଦ୍‌ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ, କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ (ETV Bharat Odisha)

ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ:
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ଭାଇ ଲମ୍ବୋଧର ମହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀକୁ ଦାୟୀ କରି ଖଇରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଖଇରା ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ସୁଜାଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଖଇରା ହସପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।"

Teacher died in heart attack
ମୃତ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି (File Photo)

ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ କିରାଣି: ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି
ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି " ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଓ ଫୋନ ଯୋଗେ ନିବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବିଇଓ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ, ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ।"

ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଇଓ ଏବଂ କିରାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଛେଚିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ !

ବାଲେଶ୍ଵରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 'ଚଉମୁଖ ଡଗରା'ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

ବାଲେଶ୍ବର ଶିକ୍ଷକ ହୃଦଘାତ ମୃତ୍ୟୁ
ODISHA TEACHER SALARY DELAY
TEACHER DIES OF HEART ATTACK
BALASORE EDUCATION NEWS
BALASORE TEACHER HEART ATTACK DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.