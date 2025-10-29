ମହାବାତ୍ୟାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ସୁବୋଧ, ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ମଣିଷ ଓ ଗାଈଗୋରୁ
ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ 22 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ବରକୁ ମହାବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ଘଟିଥିଲା ।
Super Cyclone 1999 ବାଲେଶ୍ୱର: 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖର ସେହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଦିନ । ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ 300 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନର ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ । ମଣିଷ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବନ୍ଯ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଘରଦ୍ବାର, ବୃକ୍ଷଲତା କେହି ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ । ମଣିଷର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲା ମଣିଷ । ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲା ମଣିଷ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 22 ବର୍ଷିୟ ଯୁବକ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲା ଘରକୁ ଫେରିବ ବୋଲି । ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ବରକୁ ମହାବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଶିଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିବା ପବନକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ଭୋକଜ୍ବାଳା ସହି ପ୍ରତି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ସେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ । ଆଜି 26 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣୁ ବଖାଣୁ ଶିହରି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ।
ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା:
ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ବିତିଯାଇଛି ୨୬ ବର୍ଷ । ମାତ୍ର ଆଜି ବି ମହାବାତ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ମନରୁ ଲିଭିନି । ମହାବାତ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ଲୋକେ ସେଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ବେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ଥିଲା । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ନଥିଲା । ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ପେଟରେ ଭୋକ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା । ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୃଢ ମନୋବଳ ଆଗରେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ହାରିଯାଇଥିଲା ।
ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହାରିଥିଲେ:
ସେଦିନ ଥିଲା 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ । ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ନିଜ ଜେଜେ ବାପା(ଗୋସେଇଁ ବାପା)ଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେଠାର ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି । କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ଦା ହେବ ବୋଲି ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ । ହେଲେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୂଲା ଯାତ୍ରା ହୋଇ ରହିଯିବ ବୋଲି ସେ କେବେ କଳନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ।
ସୁବୋଧଙ୍କ ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି:
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର 24 ଘଣ୍ଟା
ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁବୋଧ ନିଜର ବ୍ୟାଗ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ ବସରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ସେ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସିଧାସଳଖ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମରୁ ବସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ବଢି ଯାଇଥିଲା । ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା । ବସ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଏକ ଟ୍ରକ କଡ଼ରେ ବସ୍କୁ ରଖିଥିଲେ । ମହାବାତ୍ୟାର ସେହି ପବନରେ ବସ୍ ଜୋରରେ ଦୋହଲୁ ଥିଲା । ବସ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥିଲେ । ୨୯ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ପବନର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ବସ୍ ଆଗରୁ ଗଛ ଡ଼ାଳ ହଟାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବସ୍ଟି ଆସି ସେହିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଆଜି ବି ଭାବିଲେ ହସ ଲାଗେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ।"
ପବନ ଠେଲି ନେଉଥିଲା:
"ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ ଆଡ଼େ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ବର ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ମିଳି ନଥିଲା । କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ମିଳିଯିବା ଆଶାରେ ପୁଣି କଟକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି । ହେଲେ ମଙ୍କୁଳି ଛକ ନିକଟରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ତେଲ ସରି ଯାଇଛି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି । ହେଲେ ଚାଲି କି ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲୁ । ପବନର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟ କଡ଼କୁ ଠେଲି ନେଇ ଯାଉଥିଲା" ବୋଲି ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ରୁଟିର ଦାମ ଥିଲା ୧୦୦ ଟଙ୍କା:
ପବନର ବେଗ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦେଉ ନଥାଏ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଥିଲେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଛତିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ଭୋକ ଓପାସରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ନଥିଲା । ଶେଷରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ଯାହା ଏବେବି ମନେ ପଡିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି । ପାଖରେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଶେଷରେ ସେ ଛତିଆ ପାଖରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରାତି କଟାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେଠାରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ । ଗୋଟିଏ ରୁଟିରେ ଜାମ ଲଗାଇ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ମୋ ସାଥିମାନେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନଥିଲି । ପରେ ଜୋରରେ ଭୋକ କରିବାରୁ ପୁଣି ରୁଟି ଖୋଜିବା ବେଳକୁ ଆଉ ପାଇ ନଥିଲି ।" ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନ ଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ କିଛି ଲୋକ ଭୟଙ୍କର କଳା ବଜାରୀ ଚଳାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ଗୋରୁ ଗାଈ, ମଣିଷ:
"ଛତିଆରୁ ବାହାରି ଆମେ ପୁଣି ସକାଳେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଭରି ଯାଇଥିଲା । ଗଛଡ଼ାଳ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ଯିବା ଆସିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ନଦୀ ପାଣି ଉଚ୍ଛୁଳି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା । ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ ଦେଖି ଆମେ ରାସ୍ତା ଅନୁମାନ କରି ଆସିଥିଲୁ । ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ଆସି ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ନିଜର ବ୍ୟାଗ ଧରି ବେକେ ପାଣି ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ପାଣି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହଠାତ ସାମ୍ନାକୁ ସାପ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଗାଈଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଭାସି ପଳାଉଥିବାର ଦେଖିଛି । କେତେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବି ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ନ ଥିଲୁ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ।
ଲୁଟପାଟ ବଢିଯାଇଥିଲା:
ମହାବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଓପାସ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଖବର କାଗଜରେ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇଥିଲୁ:
"ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଏକ ବସରେ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲୁ । ସେଠାରୁ ସବିରା ଯାଏ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା । ସେଠାରୁ ମୋ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲେ । ପାଣି ଭିତରୁ ଜଣେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାଛ କିଣିଥିଲୁ । ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରୁ ଉଠା ଚୁଲି ଆଣି ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ । ରୋଷେଇ ପରେ କିପରି ଖାଇବୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ।" ଏହା ପରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଖବର କାଗଜରେ ଭାତ କୁଢେଇ ଆମେ ସେଦିନ ପେଟ ପୁରାଇଥିଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ।
ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନଭେମ୍ବର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା:
ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ସୋରରେ ପହଁଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଏକ ବସରେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ 4ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଦିନ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା । ଏହି ଅନୁଙୂତି ବଖାଣିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେଦିନ ଜାଣିଲି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର କରାଳ ରୂପ ଆଗରେ ମଣିଷ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଟକରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିଯାଏଁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ।"
