ମହାବାତ୍ୟାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ସୁବୋଧ, ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ମଣିଷ ଓ ଗାଈଗୋରୁ

ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ 22 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ବରକୁ ମହାବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ଘଟିଥିଲା ।

Horrific experience of Super Cyclone Mahabatya
Horrific experience of Super Cyclone Mahabatya (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2025 at 8:51 PM IST

5 Min Read
Super Cyclone 1999 ବାଲେଶ୍ୱର: 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖର ସେହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଦିନ । ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ 300 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନର ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ । ମଣିଷ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବନ୍ଯ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଘରଦ୍ବାର, ବୃକ୍ଷଲତା କେହି ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ । ମଣିଷର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲା ମଣିଷ । ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲା ମଣିଷ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 22 ବର୍ଷିୟ ଯୁବକ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲା ଘରକୁ ଫେରିବ ବୋଲି । ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ବରକୁ ମହାବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଶିଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିବା ପବନକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ଭୋକଜ୍ବାଳା ସହି ପ୍ରତି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ସେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ । ଆଜି 26 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣୁ ବଖାଣୁ ଶିହରି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ।

Horrific experience of Super Cyclone Mahabatya (ETV Bharat Odisha)

ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା:

ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ବିତିଯାଇଛି ୨୬ ବର୍ଷ । ମାତ୍ର ଆଜି ବି ମହାବାତ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ମନରୁ ଲିଭିନି । ମହାବାତ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ଲୋକେ ସେଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ବେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ଥିଲା । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ନଥିଲା । ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ପେଟରେ ଭୋକ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା । ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୃଢ ମନୋବଳ ଆଗରେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ହାରିଯାଇଥିଲା ।

ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହାରିଥିଲେ:

ସେଦିନ ଥିଲା 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ । ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ନିଜ ଜେଜେ ବାପା(ଗୋସେଇଁ ବାପା)ଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେଠାର ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି । କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ଦା ହେବ ବୋଲି ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ । ହେଲେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୂଲା ଯାତ୍ରା ହୋଇ ରହିଯିବ ବୋଲି ସେ କେବେ କଳନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ।

ସୁବୋଧଙ୍କ ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି:

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର 24 ଘଣ୍ଟା
ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁବୋଧ ନିଜର ବ୍ୟାଗ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ ବସରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ସେ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସିଧାସଳଖ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମରୁ ବସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ବଢି ଯାଇଥିଲା । ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା । ବସ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଏକ ଟ୍ରକ କଡ଼ରେ ବସ୍‌କୁ ରଖିଥିଲେ । ମହାବାତ୍ୟାର ସେହି ପବନରେ ବସ୍ ଜୋରରେ ଦୋହଲୁ ଥିଲା । ବସ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥିଲେ । ୨୯ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ପବନର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ବସ୍ ଆଗରୁ ଗଛ ଡ଼ାଳ ହଟାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବସ୍‌ଟି ଆସି ସେହିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଆଜି ବି ଭାବିଲେ ହସ ଲାଗେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ।"

ପବନ ଠେଲି ନେଉଥିଲା:

"ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ ଆଡ଼େ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ବର ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ମିଳି ନଥିଲା । କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ମିଳିଯିବା ଆଶାରେ ପୁଣି କଟକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି । ହେଲେ ମଙ୍କୁଳି ଛକ ନିକଟରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ତେଲ ସରି ଯାଇଛି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି । ହେଲେ ଚାଲି କି ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲୁ । ପବନର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟ କଡ଼କୁ ଠେଲି ନେଇ ଯାଉଥିଲା" ବୋଲି ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

ରୁଟିର ଦାମ ଥିଲା ୧୦୦ ଟଙ୍କା:
ପବନର ବେଗ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦେଉ ନଥାଏ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଥିଲେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଛତିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ଭୋକ ଓପାସରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ନଥିଲା । ଶେଷରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ଯାହା ଏବେବି ମନେ ପଡିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି । ପାଖରେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଶେଷରେ ସେ ଛତିଆ ପାଖରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରାତି କଟାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେଠାରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ । ଗୋଟିଏ ରୁଟିରେ ଜାମ ଲଗାଇ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ମୋ ସାଥିମାନେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନଥିଲି । ପରେ ଜୋରରେ ଭୋକ କରିବାରୁ ପୁଣି ରୁଟି ଖୋଜିବା ବେଳକୁ ଆଉ ପାଇ ନଥିଲି ।" ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନ ଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ କିଛି ଲୋକ ଭୟଙ୍କର କଳା ବଜାରୀ ଚଳାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।


ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ଗୋରୁ ଗାଈ, ମଣିଷ:
"ଛତିଆରୁ ବାହାରି ଆମେ ପୁଣି ସକାଳେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଭରି ଯାଇଥିଲା । ଗଛଡ଼ାଳ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ଯିବା ଆସିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ନଦୀ ପାଣି ଉଚ୍ଛୁଳି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା । ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ ଦେଖି ଆମେ ରାସ୍ତା ଅନୁମାନ କରି ଆସିଥିଲୁ । ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ଆସି ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ନିଜର ବ୍ୟାଗ ଧରି ବେକେ ପାଣି ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ପାଣି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହଠାତ ସାମ୍ନାକୁ ସାପ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଗାଈଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଭାସି ପଳାଉଥିବାର ଦେଖିଛି । କେତେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବି ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ନ ଥିଲୁ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ।

ଲୁଟପାଟ ବଢିଯାଇଥିଲା:
ମହାବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଓପାସ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

ଖବର କାଗଜରେ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇଥିଲୁ:
"ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଏକ ବସରେ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲୁ । ସେଠାରୁ ସବିରା ଯାଏ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା । ସେଠାରୁ ମୋ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲେ । ପାଣି ଭିତରୁ ଜଣେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାଛ କିଣିଥିଲୁ । ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରୁ ଉଠା ଚୁଲି ଆଣି ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ । ରୋଷେଇ ପରେ କିପରି ଖାଇବୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ।" ଏହା ପରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଖବର କାଗଜରେ ଭାତ କୁଢେଇ ଆମେ ସେଦିନ ପେଟ ପୁରାଇଥିଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ।

ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନଭେମ୍ବର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା:
ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ସୋରରେ ପହଁଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଏକ ବସରେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ 4ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଦିନ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା । ଏହି ଅନୁଙୂତି ବଖାଣିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେଦିନ ଜାଣିଲି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର କରାଳ ରୂପ ଆଗରେ ମଣିଷ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଟକରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିଯାଏଁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

