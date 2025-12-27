କଳାରେ କ୍ୟାରିଅର ? ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ, ମିଳୁନି ସୁଯୋଗ
କଳାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଯାଇପାରିବ । ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କଲେ କଳାରେ କ୍ୟାରିଅର କରି ପାରିବେ । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛି ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ।
Published : December 27, 2025 at 7:30 AM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଉଛି । ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଆଖ୍ୟା ପାଇବା ସହ ଅନେକ ପିଲା ଏହାକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି । ଧିରେ ଧିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳାକୁ କ୍ୟାରିଅର ଭାବେ ନେବାପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । କିଏ କେଉଁଠି କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ତ ପୁଣି କିଏ ନିଜର କଳାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପାଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି । କଳାକୁ କ୍ୟାରିଅର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର କଳାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ନେଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ହୋଇପାରିବ ।
ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତ୍ରକଳା ହେଉକି ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ହେଉ ସେପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସେତେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ବି ଅନେକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଚାକିରୀ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳା ହେଉ କି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ନଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି । ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବର୍ଷ ସାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟ ତିନିଦିନ ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଳା ଲୋକମାନେ ଦେଖି କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସୋ'କେଶ ହୋଇ କଳା ସବୁ ରହିଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳାକୁ କ୍ୟାରିଅର ଭାବେ ନେଇ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଚାରୁ ଓ କାରୁ କଳାର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ।
'ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କଲେ କଳାରେ କ୍ୟାରିଅର କରି ପାରିବ'-
୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାସ କରିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । କଳାକୁ କ୍ୟାରିଅର କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"କଳା ଏକ ଏମିତି ପାର୍ଟ ଯାହା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଥାଏ । ଏହି ଧାରାରେ ବହୁତ କମ ପିଲା ଆସିଥାନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ କଳା ଜଣାଥାଏ ହେଲେ କମ ପିଲା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ଡର ଥାଏ ଯେ ମୋ ପିଲା ଟା ଯିବ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ କାମ କରିବ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ତାଙ୍କୁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିବ ତେବେ କଳାର କ୍ୟାରିଅର କରି ପାରିବ । ମୁଁ ଏବେ ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଚାକିରୀ କରିଛି, ଭଲ ଦରମା ବି ପାଉଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କିଛି ଏମିତି କଳା ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଖୁ ନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଅନ୍ୟ କାମ କରି ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି।"
କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଅଛି-
ସେହିପରି ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଜି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସୁଚେତା ସୁହାସିନୀ କଳାରେ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଅଛି । ଓଡିଶା ଭିତରେ ଏବେଯାଏଁ ସେମିତି କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ଆମର ପରିଶ୍ରମକୁ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କିଣୁ ନାହାଁନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କଳାକାରର ପରିଶ୍ରମ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଦର ଶୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେତେଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାର ଉନ୍ନତି ହୋଇ ପାରିବ। କଲେଜରେ ସେମିତି ୬ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, ପେଣ୍ଟିଂ, ଇଣ୍ଡିଆନ ପେଣ୍ଟିଂ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାଫିକ, ଆର୍କେଲିକ ଆର୍ଟ, ଏସବୁରେ କ୍ୟାରିଅର କରିହେବ । ଆର୍ଟ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିହେବ, କମ୍ପାନୀ କାମ, ଆନିମେସନ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି ହୋଇଯିବ ।"
କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି-
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ୩୧ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ୩୧ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କଲେଜରେ । ଏଠାରୁ ୨୪୦୦ ପିଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୬୦୦ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରୀ ପାଇଛନ୍ତି । କଳାର କ୍ୟାରିଅର ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, ନବଦୟ ସ୍କୁଲ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଦିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ । ଏହାକୁ ଛାଡି ସେମାନେ ବାହାରେ କମର୍ସିଆଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରି ପାରିବେ । ଓଡିଶା ବାହାରେ ୟୁପି, ପଞ୍ଜାବ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଆର୍ଟ ଏକ ବିଷୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ କଳା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଟାଇମ କରାଯାଉ। ଏହା କରାଗଲେ ବହୁତ ପିଲା କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନିଦିନ କଳା ମେଳା ଆୟୋଜନ କରୁ। ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବର୍ଷ ଯାକର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାହା କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ।"
