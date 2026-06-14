ETV Bharat / state

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଧୀନ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୋର ସକାଳୁ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ

PILGRIM BUS ACCIDENT IN BALASORE SORO
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 9:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ଡିଭାଇଡର୍‌ରେ ପିଟି ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଲିକତାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସୋର ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଦିରୁପା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଡିଭାଇଡର୍‌ରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ଟି ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।

PILGRIM BUS ACCIDENT IN BALASORE SORO
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ସୋର ଥାନା ଏସଆଇ ଡିକେ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍‌ ‘ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କୋଲକାତାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ସକାଳେ ସୋର ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଦୁ ଆଦିରୁପା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍‌ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ । ଫଳରେ୍ ଗାଡ଼ି ଡିଭାଇଡର୍‌ରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବସରେ ଥିବା ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେପଟେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ସୋର ଥାନା ଏସଆଇ ଡିକେ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭୋର ୫ଟା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା । ବସଟି ଡିଭାଇଡର୍‌ରେ ପିଟି ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି ୨୦ରୁ ୨୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ସୋର ମେଡିକାଲ ପଠାଇଛୁ । ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବସ୍‌ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିଲା ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ହେଲା କାଳ; ହାଇୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା BMW, ଦୁଇ ମୃତ

ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସଫାରୀ କାର୍‌, ବାପା ଓ ଝିଅ ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

PILGRIM BUS ACCIDENT IN SORO
BALASORE ACCIDENT
ODISHA ACCIDENT NEWS
ସୋର ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
BALASORE BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.