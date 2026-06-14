ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଧୀନ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୋର ସକାଳୁ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ
Published : June 14, 2026 at 9:44 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଡିଭାଇଡର୍ରେ ପିଟି ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଲିକତାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସୋର ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଦିରୁପା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଡିଭାଇଡର୍ରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ଟି ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
ସୋର ଥାନା ଏସଆଇ ଡିକେ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ‘ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କୋଲକାତାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ସକାଳେ ସୋର ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଦୁ ଆଦିରୁପା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ । ଫଳରେ୍ ଗାଡ଼ି ଡିଭାଇଡର୍ରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବସରେ ଥିବା ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେପଟେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ସୋର ଥାନା ଏସଆଇ ଡିକେ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭୋର ୫ଟା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା । ବସଟି ଡିଭାଇଡର୍ରେ ପିଟି ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି ୨୦ରୁ ୨୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ସୋର ମେଡିକାଲ ପଠାଇଛୁ । ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବସ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିଲା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ହେଲା କାଳ; ହାଇୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା BMW, ଦୁଇ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର