ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମନ୍ବିତ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଧାରଣା ଦେଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ
ବାଲେଶ୍ବର ଦହପଡ଼ାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସମନ୍ବିତ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ବିରୋଧ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 12, 2026 at 8:54 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ସମନ୍ବିତ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ (Integrated Infrastructure Complex - IIC) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରେମୁଣା ତହସିଲ ଅଧିନ ଦହପଡ଼ାରେ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ତାହାକୁ ନୀଳଗିରି ଜାମୁଡିହା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅନଶନରେ ବସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରେମୁଣା ତହସିଲ ଦହପଡ଼ା ମୌଜାର ଖାତା ନଂ ୧୪୫, ପ୍ଲଟ୍ ନଂ ୩୪୮/୯୭୦, ଜମିର ପରିମାଣ ୯ ଏକର ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ-୩୮ ୭/୯୭୧, ଜମିର ପରିମାଣ ୧୧ ଏକର; ମୋଟ ୨୦ ଏକର ପରିମିତ ଜମିକୁ ବାଲେଶ୍ବର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ତା ୨୦-୦୬-୨୦୧୯ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ନାମରେ ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୧୯୭, ୦୫-୦୮-୨୦୨୦ରେ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜମିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଇଡ୍କୋ, ବାଲେଶ୍ଵର ଡିଭିଜନ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜମିର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୬୮୧୦ ତା ୩୦-୦୯-୨୦୨୦ ରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ପାଣ୍ଠି (DMF) ଉପଯୋଗ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ୧୫୮୦ ୨୦-୧୧-୨୦୨୦ ରିଖ ପତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଠିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୦୪, ୧୩-୧୦-୨୦୨୧ ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗକୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ମେମୋ ନଂ- ୧୦୬ରେ କଲିକତାର ‘ବ୍ରିଜ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ରୁଫ୍ କମ୍ପାନୀ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍'ର ମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପତ୍ରସଂଖ୍ୟା ୧୫୪୩ ୦୯-୦୯-୨୦୨୨ରେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ମୌଜାରେ ୧୨ ଏକର ୫୦ ଡିସିମିଲ୍ ଗୋଚର ଜମିକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦହପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଜମି ଅଳ୍ପ ଉପଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆବଶ୍ୟକ ୨୫ ଏକର ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୨ ଏକର ୫୦ ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଚୟନ କରିବା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନ ନିଆଯାଇ ନୀଳଗିରି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଡିହା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆମର ଏଠି ହେବା ପାଇଁ ୨୦୧୯ରେ ଦହପଡ଼ାରେ ୨୦ ଏକର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ତାହା ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ହେଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଆମେ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଦହପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର ୩ରୁ ୪ କିଲୋମିଟର ଦୂର, ପାଖରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି । ହେଲେ ତାହା ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ନୀଳଗିରିରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜାମୁଡିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ହଠାତ କାହିଁକି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ? ୨୦୧୯ ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଲା ହେଲେ ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଠାତ ଚୟନ କମିଟିର ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଜାଗା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି କଲେ, ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଇ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ । କାହାର ଭିତିରିଆ ଚାପ ରହୁଛି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ହେଉ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଉ । ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସାମ୍ନାରେ ଅନଶନ କରିବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ତିନି ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ଧାରଣାରେ ୩୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବକେୟା ଦରମା ଓ EPFକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMSର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର