ଚିଙ୍ଗୁଡି ଓ କଙ୍କଡା ଖୋଳପାରୁ ଔଷଧ ! ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ବାୟୋ ମେଡିକାଲ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନୀ

ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଔଷଧ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ।

Published : October 26, 2025 at 4:37 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Young scientist Sidharth Pati from Balasore has received patent approval for developing capsule shells from prawn shells ବାଲେଶ୍ୱର: ଚିଙ୍ଗୁଡି ଓ କଙ୍କଡା ଖୋଳପାରୁ ଔଷଧ । ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ ଯାହାର ଚାହିଦା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଜୈବିକ ଉପାଦାନ । ଯାହା ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ, କୃଷି, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ତାଙ୍କରି ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଛି ।

ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଔଷଧ:

ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ମାଛ, କଙ୍କଡା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୋଳପା ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ଯେ ଅନେକ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲାଗି ପାରିବ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ.ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଡ. ଦେବବ୍ରତ ପଣ୍ଡା । ନିକଟ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାଭିତ୍ତିକ ନବସୃଜନ ପରିଚାଳିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ ‘ନାଟନୋଭ୍‌ ବାୟୋସାଇନ୍ସ’ ଦ୍ବାରା ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୋଳପାକୁ କିପରି ଔଷଧ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

'ନାଟନୋଭ୍‌ ବାୟୋସାଇନ୍ସ' ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ:

'ନାଟନୋଭ୍‌ ବାୟୋସାଇନ୍ସ' ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ । ୨୦୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗବେଷଣା ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଔଷଧ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗି ପାରୁଛି । କ୍ୟାପସୁଲର ଆବରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।

ଗବେଷଣାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ସ୍ବୀକୃତି:

ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ଭାରତୀୟ ‘ପେଟେଣ୍ଟ’ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ପେଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ ଅଧିକାର । ଭାରତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ ଆଇନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ପେଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପେଟେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପେଟେଣ୍ଟ ନବୀକରଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଡିଜାଇନ ଓ ଟ୍ରେଡମାର୍କରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ।

କିପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ:

ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛର ଖୋଳପା, ମାଛର ସ୍କେଲ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଖୋଳପା, କଙ୍କଡା ଖୋଳପା ଆଦି କଞ୍ଚାମାଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଏ ଅଣାଯାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଇଓପଲିମର, ବାଇଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ବାଇଓ ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ ବନାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୬ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନାଇ ଯାଉଛି । ଯାହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି ।

ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡା ଖୋଳପାରୁ ଏନ-ଆସିଟାଇଲଗ୍ଲୁକୋସାମାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡା ଖୋଳପା ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଔଷଧ, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଞ୍ଚାମାଲ ଏନ-ଆସିଟାଇଲଗ୍ଲୁକୋସାମାଇନ (N- acetylglucosamine) ଯୋଗାଇପାରୁଛନ୍ତି । ଏନ-ଆସିଟାଇଲଗ୍ଲୁକୋସାମାଇନ ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଏମିନୋ ସୁଗାର ଥାଏ । ଯାହା ଗ୍ଲୁକୋଜରୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମାନବ ଟିସୁରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ ଗ୍ଲାଇକୋସାମିନୋଗ୍ଲାଇକାନ ଭଳି ପଦାର୍ଥର ଏକ ଅଂଶ । ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।

ଆଉମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ କାଇଟୋସାନ୍ (Chitosan) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହି କାଇଟୋସାନ୍ ଏକ ବହୁପ୍ରୟୋଗୀ ବାୟୋପଲିମର୍ । ଜୈବ ଗୁଣାବଳୀ ଏହାକୁ ଔଷଧୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ହାଡ଼ ପ୍ରତିରୋପଣ, ଟୀକା ଓ ବାୟୋସେନସର୍, ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ, କୃଷି, ପ୍ରସାଧାନ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ମାଛର କାତି, କଙ୍କଡାର ଖୋଳପା ଆଦିରୁ ପ୍ରାୟ 6 ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରୁଛି । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ କେବଳ ବାଇଓ ମେଡିକାଲ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ କୃଷି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ବିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ରାସାୟନିକ ବିଷ ବଦଳରେ ଏହି ଜୈବିକ ବିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିବ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଚାହିଦା:

ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ଜୈବିକ ଉପାଦାନର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର କଞ୍ଚାମାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏହିଠାରେ ପୁଣି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରିପ୍ରୋସେସ କରାଯାଇ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତୁର୍କୀ, ଭିଏତନାମ, ୟୁକେ, ଚୀନ ଭଳି 8ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ।

ଅଦରକାରୀରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପତି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," 2021ରେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଓ୍ବେଷ୍ଟରୁ ଓ୍ବେଲ୍ଥ (ଅଦରକାରୀରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ) ତିଆରି କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଆମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେମିତି କି ମାଛର ଖୋଳପା, ମାଛର କଣ୍ଟା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଖୋଳପା ଯାହା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବାଇଓପଲିମର, ବାଇଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ବାଇଓ ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ ବନାଉଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ୬ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନାଇ ସାରିଛୁ । ଯାହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ 8ଟି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ । ଯେଉଁ ବାଇଓପଲିମର ଯାହାକୁ ଆମେ କାଇଟୋସନ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଏନ ଏସିଟାଇଲ ଗ୍ଲୁକୁଜାମାଇନ। ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୁଜାମାଇନ ତିଆରି କରି ହେଉଛି । ଏହା ଆମର ଔଷଧ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଆମେ ଏକ ବାଇଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ । ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସତେଜ ରଖିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପେଟେଣ୍ଟ । ଆମେ ଆହୁରି କାମ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ମାଛର ଯେଉଁ ସ୍କେଲରୁ କୋଲାଜେନ ତିଆରି କରି ପାରିବୁ । ତାହା ଏବେ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଛି ।"

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେବବ୍ରତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏହା ଉପରେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ । କାଇଟୋସନ ବାହାର କରିବା, ବାଇଓ ମେଡିକାଲରେ ସେଗୁଡିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ଏହି ପେଟେଣ୍ଟ କେବଳ ଭାରତର ନୁହଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ । ଆମର କଞ୍ଚାମାଲ ଯେମିତି କି କଙ୍କଡା ଖୋଳପା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୋଳପା ଆଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ । ତା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଏ ଆଣୁଛୁ । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ କେବଳ ବାଇଓ ମେଡିକାଲ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ଆମର କୃଷି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ବିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ରାସାୟନିକ ବିଷ ବଦଳରେ ଜୈବିକ ବିଷ ଯାହାକି ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।"

ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଯୋଗାଉଛି କମ୍ପାନୀ:

ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେଠାରେ ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିଛି । ଏବେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଅଧିକ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି । କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି," ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରିଛି, ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପିଲା ସକାଳ ୮ରୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ରେ ଯାଆନ୍ତି । ଏଠି କାମ କରି ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।"

ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇନଚାର୍ଜ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆମ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମିଶାଇ ୫୦ ଜଣ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁଛୁ । ପେଟେଣ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"

ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କେବଳ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ ବରଂ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଚାଲ ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ।


ଇଟିିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

