ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଅବିଭାବକ ରାତି ଉଜାଗର
ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ରାତିରୁ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଡା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅବିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 11, 2026 at 1:43 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ରାତିରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ରାତିରୁ ଲାଇନ ଲଗାଇ ଥିବା ସତ୍ବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିଶନ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଡା ହାଇସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଗତ ୨ ଦିନ ହେବ ରାତିରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡ଼ମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ଟିସି ଆଣି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିଶନ କରାଇବାକୁ ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସୁ୍ଦ୍ଧା ଏବେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଦିନ ୨୫ ରୁ ୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡମିଶନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ୪ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଥା; ମାଣିତ୍ରୀ, ଅଡା, ଈଶ୍ୱରପୁର ଓ ଝିଙ୍କିରିଆରୁ ୨୦୦ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ୧୬୦ ପିଲା ଆଡମିଶନ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ, ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିବା ବେଳେ ଅଡାରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ୧ କିଲୋମିଟରରୁ ୪ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ବେଳେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଠିକ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଶନ କରାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକୁ ତିନିଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପିଲାର ଆଡମିଶନ କରି ନ ପାରି ଫେରି ଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ୪୦/୫୦ ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ପଡୁଥିବାରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଗରେ ରାତି ୨ଟାରୁ ଆସି ଲାଇନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ସେପଟେ ମାଡାମ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଶନ କରିବେ ନାହିଁ । ହେଲେ ୪୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଶନ କରି ଆମକୁ ମନା କରି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଗୋଟେ ଦିନ କମେଇ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଘର ଓପାସ । ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏତେ ଦିନ କାମଦାମ ଛାଡ଼ି ଏଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଥିବୁ ବୋଲି ସେ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ସୀମିତ ଆସନ ଥିବା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ । ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ବାହାର ପିଲା ଆଡମିଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେପାଇଁ ଆମେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଆସି ଲାଇନ ଲଗାଉଛୁ । କେମିତି ଆମ ପିଲା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଚାହୁଁଚୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ କରାଯାଉ ।
ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ବାବୁରାମ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାର ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପିଲା ହୋଇ ଗଲେଣି ଆଉ ଆଡମିଶନ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ କହି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି । ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ । ସେପାଇଁ ଏଠାରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଇବାକୁ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନସ୍ୱନି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଭିଭାବକମାନେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗେ ଆଡମିଶନ କରିବୁ । ଆମେ ଏଥିରେ କଣ କରି ପାରିବୁ। ଆଖପାଖରେ ୫/୬ ଟି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଥର ଆଡମିଶନ ବେଳେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ । ଆମେ ତିନିଦିନ ହେଲାଣି ୪୦/୫୦ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଶନ କରାଉଛୁ । ସମୟର ଅଭାବ ପାଇଁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଶନ କରାଇ ପାରୁନାହୁଁ । ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଡମିଶନ କରାଉଥିବା ମନସ୍ୱନି ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର