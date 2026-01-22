ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା; କାରିଗରଙ୍କୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ, ବଢୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ଦାମ
ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ବାଲେଶ୍ୱର ସହର । ସୁଏଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନୀଲ ସାହୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାରଖାନାରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର ।
Balasore Saraswati Puja ବାଲେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମା' ବୀଣାପାଣିଙ୍କ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ସଠିକ ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେନେଇ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ତତ୍ପର । ଦିନରାତି ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କାରିଗର । କିଏ ମା'ଙ୍କ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଉଛି ତ ପୁଣି କିଏ ମା'ଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚିତ ସମୟରେ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ କାରିଗରମାନଙ୍କ ହାତକୁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ । ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦର ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାମ ବଢୁନାହିଁ ।
ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସୁଏଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଅନୀଲ ସାହୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାରଖାନା । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଥିବାରୁ କାରିଗରମାନେ କେମିତି ସବୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଏପଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସହରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ସବମୁଖର ବାଲେଶ୍ୱର ସହର:
ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ଵତୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁଠାରେ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି । ପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଶୀଘ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ, ସେମାନେ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉତ୍ସବମୁଖର ।"
30 ବର୍ଷ ଧରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି:
ଅନ୍ୟପଟେ କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ସୁଏଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନୀଲ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାରଖାନା 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର 20-25 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ବର୍ଷ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ସାଢ଼େ ଚାରି ଫୁଟରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଭିତରେ ରହିଛି । ଏ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ସାତ ଆଠଟି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ମାଟି ଚକଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ରୁ 6 ଜଣ କାରିଗର କାମ କରନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ।
ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଅନୀଲ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବଜାର ସବୁ ଜିନିଷ ଦର ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାମ ବଢୁନାହିଁ । କାରିଗର ରଖି କାମ କଲେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୧୦ କାରିଗର ଲାଗିବା କଥା ସେଇଠି ଆମେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ । ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲାଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ କାରିଗର ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ।"
