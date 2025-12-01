ETV Bharat / state

କେବେ ହେବ ବାଲେଶ୍ବର ରିଂ ରୋଡ୍ ? ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରିଂ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତତକାଳୀନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ।

Balasore ring road project
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରିଂ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ (ETV Bharat Odisha)
December 1, 2025

BALASORE RING ROAD PROJECT ବାଲେଶ୍ୱର: କେବେ ପୂରଣ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ରିଂ ରୋଡ୍ (Ring Road) ସ୍ବପ୍ନ ? ଦିନକୁ ଦିନ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରିଂ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ରିଂ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ରିଂ ରୋଡ଼ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବିଧାନସଭାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ବିଧାୟକ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ: ବାଲେଶ୍ବର ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟେଟ ପ୍ଲାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଟୋକେନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତୀକ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସର୍ଭେ ସରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରିଂ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ (ETV Bharat Odisha)

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର:

ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ, ବିଭାଗୀୟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରିଂ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି । ସର୍ଭେ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୁଇଟି ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା । ପରେ ଯେଉଁ ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ପ୍ଲାନିଂ ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିପିଆର ଓ ଏଷ୍ଟିମେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ତାପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"

ଏପରି କହିଲା କଂଗ୍ରେସ:

ବାଲେଶ୍ବର ରିଂ ରୋଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ବାଲେଶ୍ୱରର କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିଂ ରୋଡ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏ ବାବଦରେ ବହୁତ ନକ୍ସା ଦେଖା ହୋଇଛି , ଶିଳାନ୍ୟାସର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ରିଂ ରୋଡର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ମୋହନ ସରକାର ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ଯଦି ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାରେ ସୀମିତ ରହିଗଲେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ ରିଂ ରୋଡ଼ ସେ ବାବଦରେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । "

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ବାଲେଶ୍ୱରର ସହରର ବିକାଶ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା, ଅତୀତରେ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ, ଏବେ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ । "

ଏପରି କହିଲେ ବାଲେଶ୍ବରବାସୀ:

ବାଲେଶ୍ୱରର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସାହିରୂଲ ହକ ରିଂ ରୋଡ୍ ନେଇ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରାକ୍ତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏହି ରିଂ ରୋଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନର୍ବାଚନରେ ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ପଦକ୍ଷଏପ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁ୍ଦ୍ଧା ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ।"

