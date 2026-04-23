ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ! ଘରୁ ଜରି ଗୋଟାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେନି ବୃଦ୍ଧ
ଘରୁ ସକାଳେ ବଜାରକୁ ବୋତଲ ଏବଂ ଜରି ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 23, 2026 at 10:37 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଜିଲ୍ଲାର ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବଜାରରେ ବୁଲିବୁଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଗୋଟାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ । ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାର୍କୋଣା ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, (୭୯) ଆଜି ଘରୁ ସକାଳେ ବଜାରକୁ ବୋତଲ ଏବଂ ଜରି ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ୧୦୮ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସିମୁଳିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସୋର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଗତ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଁଚିଛି । କେଉଁଠି ବି ଗରମରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। କିଛି କାମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ତିନିଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିବା ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି କରାଇଛି । ଏହାସହ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏନେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଭଗବାନ ବେହେରା ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି, ପରେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ବାପା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ମେଡିକାଲ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ଜରି ଓ ବୋତଲ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ଆଜି ଖରା ଜୋର ହେଇଥିବାରୁ ବାପା ବୋଧେ ଖରା ଓ ଗରମ ସହି ପାରି ନଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ଖରା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ବି କହିଲେ ଯେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି ସେ ଦିନ ୧୦ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ଆଜି ଖରା ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି । ଆମେ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର