ETV Bharat / state

କେଜିରୁ ପିଜି ଫ୍ରି ପରେ ପରିଚଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦରମା ଚିନ୍ତା

ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ଅଣ ଅନୁଦାନ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ଦରମା ଚିନ୍ତା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଲା ସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

କେଜିରୁ ପିଜି ଫ୍ରି ପରେ ପରିଚଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦରମା ଚିନ୍ତା
ODISHA LECTURERS PROTEST (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ସରକାର କେଜିରୁ ପିଜି ଯାଏଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମାଗଣା କରିବା ପରେ ଏବେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ଅଣ ଅନୁଦାନ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରମା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କଲେଜ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ପାଳନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେବେ, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଏବେ ଜୀବିକା ହରାଇବା ଚିନ୍ତାରେ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ODISHA LECTURERS PROTEST (ETV Bharat Odisha)

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅଣ ଅନୁଦାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ (୪୮୮ ଏବଂ ୬୬୨ ବର୍ଗ) ୨୦୦୮ରୁ ୨୦୧୮ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ବାରା ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ୩୯୨ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂଆ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଆମରଣ ଅନଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିଥିଲା ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଓ ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ସଂଘର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୮-୧୮ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବିଧ‌ିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ “ଜ୍ଞାନୋଦୟରୁ ଶିକ୍ଷାର ସମୃଦ୍ଧି” ଯୋଜନାକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଛି । ଅଳ୍ପ କିଛି ବେତନ ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ବେତନ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେତନ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ସୋର ବ୍ଲକ ମୁଳିସିଂ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର ନଦୀଗାଁ କୁଡେଇ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ମାସକୁ ମାତ୍ର ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରତିଦିନ ୧୮ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି । ଏବେ କେଜିରୁ ପିଜି ଫ୍ରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେତନ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହରା ମଧ୍ୟ ସମାନ ୩ ହଜାର ମାସିକ ବେତନରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରନ୍ତି । ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ଓ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।



ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ୨୦୦୮ରୁ ୨୦୧୮ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ । ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଅର୍ଥାତ ଦେଢ଼ ହଜାରରୁ ଦୁଇ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଦର ଯାହା ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ୧୦ରୁ ୪ ଯାଏଁ କଲେଜରେ ରହିବେ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିବେ ତାହା କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକିଛି ଆମେ ଦରମା ପାଉଥିଲୁ ତାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ । "

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଦରମା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । କେଜିରୁ ପିଜି ଫ୍ରି କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଯେଉଁ ଦରମା ଆମକୁ ଦେବ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ ? ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼ମିଶନ ଫିରୁ ଆମେ ଦରମା ପାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମାଗଣା ଆଡ଼ମିଶନ ହେବେ, କଲେଜ ଚକ ଡଷ୍ଟର କିଣିବା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ ଦେବା କଲେଜକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ଆମକୁ ଦରମା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ ? ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେଜ ଗୁଡିକ ଫ୍ରିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ । ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ୧୫ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସରକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି । କେଜିରୁ ପିଜି ଫି ନିହାତି ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା; କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାରି ହେଲା SOP

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏସଓପି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବନି କୌଣସି ଫି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA KG TO PG FREE EDUCATION
ODISHA PRIVATE LECTURERS PROTEST
BALASORE LECTURERS GOVERNMENT AID
କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା
BALASORE PRIVATE COLLEGE TEACHERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.