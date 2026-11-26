ଛୁଟି ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ, ଥାନା ଆଗରେ କୋହଭରା ନିବେଦନ
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସହ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 26, 2026 at 2:59 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଛୁଟି ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ କୋହଭରା ନିବେଦନ । ଛୁଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଛୁଟି ନ ମିଳିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଦୁଃଖ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ କୋହଭରା ନିବେଦନ
ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ଛୁଟି ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିନଥିଲା। ଫଳରେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ସେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କଠୋର ମନୋଭାବ କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସହ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଁରୁ ହଟିଲା ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ: ଏଣିକି ‘ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର’, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୋହନ
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ଵର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଦେବଜ୍ୟୋତି ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ବିଭାଗକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ବା ଅସନ୍ତୋଷର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆସିବା ସହ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଭାଗ ଭାବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।"
ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ କାମରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବିଭାଗର ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ କାମରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ । ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ମହିଳା ଅଧିକାରୀବଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରି ଓ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କେୟାର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ। ମହିଳା ପୋଲିସ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଯତ୍ନ ସହ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବାଲେଶ୍ବରର ବାବା ତ୍ରିକୂଟେଶ୍ୱର, ସୋରରେ ଭାସିଲା ୧୬୦ ଫୁଟର ବିଶାଳ ଡଙ୍ଗା
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଛୁଟି ନମିଳିବାକୁ ନେଇ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର, ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମାନବିକତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସହ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବିଭାଗ କେତେଦୂର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ତାହା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର