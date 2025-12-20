ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଜଳିଗଲା ବର୍ଷକର ଅମଳ ଧାନ; TPNODLକୁ ଦାୟୀକରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି
ବାହାନଗା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଂଚି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ TPNODL ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ।
Published : December 20, 2025 at 7:15 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: କ୍ଷେତରୁ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଗଦା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଧାନ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଅମଳ ଧାନ ଜଳିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ତାଳପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରାୟ ୨୦ ପଣରୁ ଅଧିକ କଳେଇ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି । ଉପରେ ଥିବା TPNODLର 11KV ତାର ଛିଣ୍ଡି କଳେଇ ପୁଞ୍ଜିରେ ପଡିଯିବା ହେତୁ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବାହାନଗା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଂଚି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଅମଳ ଏମିତି ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷକର ଅମଳ ଧାନ ନିଆଁରେ ଜଳିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅମଳ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ନେଇ ଚାଷୀ ସମ୍ବୁନାଥ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମର ଏଠି ପାଞ୍ଚଜଣ ଚାଷୀ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଚାଷର ଧାନ ଅମଳ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲୁ। ଗତରାତିରେ କେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଚି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଉପରେ 11KV ତାର ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଖାମ ଖିଆଲି ନୀତି ପାଇଁ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆମର ପାଳ ଗଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ଷକର ଅମଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ଆମେ ସେହିକଥା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏତେ ଖାମାଖିଆଲି ନୀତି, ଜମା ସେମାନେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ବର୍ଷେ ଏବେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରନ୍ତୁ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଜଳିଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଳପଦା ସରପଞ୍ଚ ହରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆଜି ସକାଳେ ଚାଷୀମାନେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିର ଧାନ କଳେଇ ପୁଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ TPNODL ଦାୟୀ । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ଥାର ଏ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି । ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷକର ଧାନ ଅମଳ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର