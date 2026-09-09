ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣର ସନ୍ଦେହ !
ବିରଳ ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଗରାଇରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? ୧୧.୪୫ରେ CCTVରେ କଏଦ କଳା ଥାରକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସସପେନ୍ସ, STFର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 9, 2026 at 8:56 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର ଉଦୟପୁର ରଣକୋଠା ବଡ଼ପାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣର ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଏହି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଏ ଆଣିଲା, କାହା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତର୍ଜମା ଓ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି STF ଟିମ୍। ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
- ଭୋଗରାଇରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଥିଲେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ
ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଭୋଗରାଇରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ମିଳିଲେ, ସେଠାକୁ ସେମାନେ କିପରି ଆସିଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ମିଳିନାହିଁ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ହିଁ ବନ ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେଦିନ ଧରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ, ତେବେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାହାର ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲେ କାହିଁକି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
- CCTVରେ କଳା ଥାର୍, ବଢ଼ିଲା ସସପେନ୍ସ
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଏବେ ଏକ କଳା ଥାର ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୪୫ରେ ଏକ କଳା ଥାର CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏହି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଥାର୍ ଗାଡ଼ିଟି ହିଁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଶାବକଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହା ତଦନ୍ତର ଏକ ସନ୍ଦେହ ମାତ୍ର।
- ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ?
ଭୋଗରାଇ ଏକ ସମୁଦ୍ରତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ସହ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ସମୁଦ୍ରପଥ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଫାଇଦା ନେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ ଉଠିଛି।
ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି କି? ଏସବୁ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ପାଞ୍ଚଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଧରାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଉ କେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଚାଲାଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
- ଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ?
ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଭାରତର ସ୍ୱାଭାବିକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା କିମ୍ବା ମାଲେସିଆ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା କି? ଯଦି ଆଣାଯାଇଥିଲା, ତେବେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ? ସମୁଦ୍ରପଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା କି? ଏବଂ ଭୋଗରାଇରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଛାଡ଼ିଲା ?
ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
- ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ
ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ସେଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ରହିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କାହାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ପରିସରକୁ ଆସିଛି।
ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା କି? କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କି? ନା କେବଳ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଏବେ ତଦନ୍ତରେ ରହିଛି।
- ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଓ ଚୋରାଚାଲାଣର ପୁରୁଣା ଛାୟା
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି, କୁପାରି, ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଓ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କେତେବେଳେ ହାତୀ ମାରି ଦାନ୍ତ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତ କେତେବେଳେ ବାଘ ନଖ ଓ ହରିଣ ଶିକାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
- ୪୧୦ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର, ୧୧୩ ମୃତ
ଗତ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ କିଛି ଶିକାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଭରା ନଦୀ ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ସମୁଦ୍ର ଟାପୁରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଜଣେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୪୧୦ଟି ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୧୧୩ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏଭଳି ପୂର୍ବ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
- ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ମତ; ‘ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ’
ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବନାଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ନୀଳଗିରିଠାରୁ ଖଇରା, କୁପାରୀଠାରୁ ଉଦୟପୁର ଓ ଚାନ୍ଦିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବନାଞ୍ଚଳ ରହିଛି।
ତାଙ୍କ ମତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀଦାନ୍ତ, ବାଘଛାଲ, ବାଘ ନଖ ଏବଂ ହରିଣ ଶିଙ୍ଗ ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଧରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଭଳି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବା ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ଭୋଗରାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଏ ଆଣିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କିଏ ଅଛି; ତାହାର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ସେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଖୋଜିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ମତରେ ଭୋଗରାଇ-ଉଦୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଜରଦାରି, ବନ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଓ ମେରାଇନ୍ ଥାନାର ସମନ୍ୱୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଘଟଣାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିବ।
- ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ମତ
ବନ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଇଥିବା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଆଶା ବାହାରେ।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ୩୯ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀର ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଥିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ରତଟ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏହି ଉପକୂଳ ଦେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣି କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବାର ଯୋଜନା ଥାଇପାରେ।
ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା କିମ୍ବା ମାଲେସିଆ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନେ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ।
ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଏହାକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଟ୍ରେଡିଂ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ; ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଥିବା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଚର୍ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
- ବନ ବିଭାଗ କହିଲା; ‘ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି’
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର DFO ଇନ୍ଦଲକର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। STF ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି DFO କହିଛନ୍ତି।
ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ; କିଏ ଆଣିଲା, କାହିଁକି ଆଣିଲା ?
ପାଞ୍ଚଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଏବେ ଘଟଣାଟି କେବଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା, ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଭୋଗରାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ? କିଏ ଆଣିଲା ? କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ? କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ? କେଉଁଠାକୁ ନେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା ? କଳା ଥାର୍ ଗାଡ଼ିର ଏହି ଘଟଣା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ? ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି କି ? ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇଛି କି ?
ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର , ଏବେ STF ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସୁବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ସହ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନେଟୱର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ବାକି ରହିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନନ୍ଦନକାନନରେ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: CZA କୁ ଚିଠି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର