ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଜମିଲା ହୋଲି: ନାଚି-ଗାଇ ଅନ୍ତେବାସୀ ପାଳିଲେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ
ବାଲେଶ୍ବରର ଅମୃତଧାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ହୋଲି ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ସଭିଏଁ ହୋଲି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରହିପାରନ୍ତି ଖୁସି କମିନି ।
Published : March 4, 2026 at 2:15 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ବର: ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଭାବର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ । ରଙ୍ଗ ମାଖି ଦେଇ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ ଏଠି ସବୁ ରାଗଋଷା ଆଉ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଭାଇଚାରା । ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରେମର ଫଗୁଣରେ ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ହେଲେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ହୋଲିର କଣ ମାନେ ବା ରହିଛି ? ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ । ବାଲେଶ୍ବରର ଅମୃତଧାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଜମିଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ।
ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଜମିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ:
ବାଲେଶ୍ୱରର ସହର ଚାନ୍ଦମାରି ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଅମୃତଧାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ମାଖି ଖୁସି ଫୁଟାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ଫଗୁ ରଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । ଫଗୁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବାପରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ହସ । ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଯେଉଁ ଭାବର ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ସତରେ ତାହା ଥିଲା ସବୁଠୁ ନିଆରା ଆଉ ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ।
ଘର କଥା ମନେ ପଡୁନି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ:
ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିବା ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ ସୁଭଦ୍ରା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ମୋର ଘର କଥା ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଏଇଠି ଆଜି ବହୁତ ହସ ଖୁସି ଚାଲିଛି । ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ରଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହସ ଖୁସି ହେଉଛୁ । ଘରେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ମାରିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଏମିତି ଖୁସିର ମାହୋଲ ନଥାନ୍ତା । ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।"
ବାଣ୍ଟିଲେ ହସ:
ସେମିତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗବୋଳି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିବା ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ମାନି ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାପାଇଁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ମା ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ହୋଲିର ମାହୋଲ ବିତାଇ ପାରିବୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭଵ ହେବନି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଇଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିଲୁ ।’
ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି:
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସମ୍ପାଦିକା ରବିତା ଦାସ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ହୋଲି ଖେଳି କହିଛନ୍ତି,‘ପ୍ରାୟ ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାକୁ ଆସୁଛି, ଏଠି ଏତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଆତ୍ମାକୁ ଯାହା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣି ପାରିବେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନୁହେଁ ଏଠି ବାପା ମା’ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଘର, ଏହା ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱର୍ଗ । ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ତାହା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର