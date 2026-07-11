ବାଲେଶ୍ବରରେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟର୍ ବିଳମ୍ବ, OSSSC ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ୧୬ଟି ନର୍ସିଂ କଲେଜକୁ ଜାରିହେଲା ନୋଟିସ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ONMRC । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 11, 2026 at 10:47 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ସାଢେ ୪ ବର୍ଷର ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ବିତିଲାଣି ୬ ବର୍ଷ, ତଥାପି ସରିନାହିଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ସେମିଷ୍ଟର (Semester) । ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ବସିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏପଟେ ବିଶ୍ୱାବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜର ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି ।
ବାଲେଶ୍ବରରେ BSC ନର୍ସିଂ ପିଲାଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟାର୍ ବିଳମ୍ବ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରଶାସନ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ୧୬ଟି ନର୍ସିଂ କଲେଜକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ, ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସେସ୍ ଓ ମିଡ୍ ଓ୍ୱାଇଭସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ । ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ OSSSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମୁଦାୟ ୯ଟି ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ପାଞ୍ଚଟି ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ନନେଇ ଆଡମିଶନ୍ କରାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି କହୁଥିବା ବେଳେ କଲେଜ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଜବାବ ରଖିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କଲେଜ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଭଳି ଦୋଷ ଲଦା ଲଦି ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ରହୁ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ଠିକରେ ପଢି ନ ପାରି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି । ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଓ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କୁଳପତି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ।
ବିଏସସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ୨୦୨୦-୨୧ ବ୍ୟାଚରେ ଆଡିମିସନ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୋର୍ସ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଶେଷ ହେବା କଥା । ମାତ୍ର ଏବେ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ଅଧାଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ ବି ଆହୁରି ଦୁଇଟି ସେମିଷ୍ଟର ବାକି ରହିଛି । ସର୍ବ ମୋଟ ୮ଟି ସେମିଷ୍ଟରରୁ ୬ଟି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ସେମିଷ୍ଟର ବାକି ରହିଛି । ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
'ମଝିରେ ଆମେ ପେଷି ହେଉଛୁ'
ପାଠ ପଢି ଠିକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମିଳୁନି, ଏପଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ଜେନା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କୋର୍ସ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ । ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷର କୋର୍ସ ୬ ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି । ଏବେ OSSSC ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୋଟିସ ବାହାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମର ୭ମ ଓ ୮ମ ସେମିଷ୍ଟର ବାକି ଅଛି । ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ କେବେ, ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କେବେ, ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଆସିବ କେବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେବେ ଆସିବ । ଆମେ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି । ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଅନ୍ଧାର । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୋଷ ଦେଉଛି କଲେଜକୁ, କଲେଜ ଦୋଷ ଦେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ମଝିରେ ଆମେ ପେଷି ହେଉଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୭ ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ କଲେଜ ଗୁଡିକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ୧୦ ତାରିଖ ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା । ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ୧୪ ଓ ୧୫ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ୧୮ ଓ ୧୯ ତାରିଖରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କଲେଜକୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି । ସେମିଷ୍ଟାର ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୨୦୨୧ରେ କୌଣସି ଅନୁମତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ ନେଇ ନଥିବାରୁ ହିଁ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କଲେଜ କହୁଛି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁମତି ପରେ ବି ସେ ନୋଟିସ ବାହାର କରୁନାହିଁ ।
ଓଡିଶା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତନୁ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି । ୧୦ ତାରିଖ ଫର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ତାରିଖ ଥିଲା । ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଚ୍ ମିଶାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ କରାଯାଉଛି । ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ନୋଟିସ ବାହାର କରୁନଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୫ ମାସ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
'ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ'
ଅନ୍ୟପଟେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ । ୨୦୨୧ ବ୍ୟାଚରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିଶନ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନେଇ ନଥିଲେ । ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେଖାଇ ଆଡମିଶନ କରିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଯାଇଛି ।
କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଭରସିଟିକୁ ଯିବେ । ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କାହାକୁ NOC କିମ୍ବା ଆଫିଲିଏସନ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଫିଲିଏସନର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ NOC ଦେଲୁ । ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟରରୁ ୬ ସେମିଷ୍ଟାର ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛୁ । ସେମାନେ ୨୦୨୧ ଓ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫିଲିଏସନ ନେଲେ, ପରେ ଆଉ ନେଇ ନଥିଲେ । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଯଦି ଆଫିଲିଏସନ ନ ନେବ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ପରେ କିଛି କଲେଜ ଆଫିଲିଏସନ ଦେଇଥିଲେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି କଲେଜ କିଛି ଦେଇନାହଁନ୍ତି । ଆମେ ୬ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରିଛୁ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଫିଲିଏସନ ନ ଦେଲେ ୭ମ ଓ ୮ମ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କଲେଜକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଦାବି ଯେ, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଉ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ହାତ ଯୋଡିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଲା । ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେବାପାଇଁ ବାପା ମାଆ ଓ କଲେଜ ଦାୟୀ । ବାପା ମାଆ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେ, ସେମାନେ କକେଜର ଗୁଣବତ୍ତା ନ ଦେଖି, ଆଫିଲିଏସନ ଅଛି କି ନାହିଁ ନଜାଣି ଆଡମିଶନ କରାଉଛନ୍ତି । କଲେଜ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ କାଗଜ ଦେଉଛନ୍ତି କେବେ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି କାଗଜ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚିଠି ଦେଖାଇ ପାରିବି, ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ସେମାନେ କାଗଜ ଦେଲେ । କାଗଜ ପୁଣି ଅଧା ପଅନ୍ତରିଆ ୨୦୨୩-୨୪ର ଏଯାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଏକ କଲେଜ ଆମକୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ କାଗଜ ଦେଇ ପାରି ନଥିଲୁ ଆମକୁ ଆଫିଲିଏସନ ଦିଆଯାଉ ।"
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତୁଶ୍ରୃତି:
ଗତକାଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଥିଲେ, " ସମସ୍ଯା ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ OUHS ଅଧୀନକୁ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଯାହାଯାହା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେସବୁ ଆସିଗଲା । କିନ୍ତୁ OUHS ସ୍ଥାପିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଲେଜ ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଘରୋଇ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି । ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକି ନିଆଯିବ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଏସସି ନର୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ OSSSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ।"
ତେବେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ନେଇ OSSSC ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା, ବୁଝାଇବାକୁ ଆସି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ କୁଳପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର