ସର୍ବଧର୍ମର ସମ୍ମିଳନ ନୂଆ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି; 91 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂଜା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ
ଧର୍ମିକ ସୀମା ଡେଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ପୂଜା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ । ଐତିହ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 17, 2026 at 9:47 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଭାଇଚାରାର ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ ନୂଆବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ସର୍ବଧର୍ମର ସମ୍ମିଳନ ଏବଂ ସବୁଧର୍ମର ଦାନରେ ହୁଏ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୯୧ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରମ୍ପରା, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମହାମିଳନ । ନୂଆବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ଉଦ୍ୟମ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା, ଭୋଗ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଣ୍ଡପକୁ ଉତ୍ସବମୁଖର କରିଥାଏ ।
ସହରର ୧୪୧ ସ୍ଥାନରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା-
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ଗାଁଠୁ ସହର । ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ । ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆକର୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ନିଆରା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର ପ୍ରାୟ ୧୪୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପାଳନ କରୁଛି ନିଜର ୯୧ତମ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉତ୍ସବ ।
ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ନିଆରା ପରିଚୟ-
ଦୀର୍ଘ ନଅ ଦଶନ୍ଧିର ପରମ୍ପରା ସହ ଏହି ପୂଜା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ, ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି । ଏଠାରେ ବିଶେଷକରି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ୭୦୦ରୁ ୮୦୦ଟି ଡାଲା ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ନବମୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ରୁ ୧୫୦୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ମା’ଙ୍କ ଭସାଣି ସମୟରେ ଡିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଏ।
ନୂଆବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସାର୍ବଜନୀନ ଚରିତ୍ର-
ନୂଆବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ଚରିତ୍ର । ଏଠାରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ, ଶିଖ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହେବା ସହ ଏହା ସାମାଜିକ ଏକତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୀମା ଡେଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଥିବା ଏହି ପୂଜା ବାଲେଶ୍ୱରର ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରୁଛି । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନୀ ଓ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରିବା ସହ ପୂଜା ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।
ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ-
ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ ଲୋକକଳା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଏଠାକାର ଆଉଏକ ନିଆରା କଥା ହେଉଛି, ପୂଜାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଢାକି ବାଦକଙ୍କ ଢାକ ବାଦନ ଓ ସେଠାକାର କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଏହି ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ । ଦଶହରା ଦିନ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାର ଅନ୍ୟତମ ପରମ୍ପରା। ଏଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ଏଠାକାର ପୂଜାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଥିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର । କାଳକ୍ରମେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ବିଲୁପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏହି ଥିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଐତିହ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସଚେତନତା-
ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କମିଟି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସାଜସଜ୍ଜା, ଆଲୋକୀକରଣ ଓ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କମିଟିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୮ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ପୂଜା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଆସୁଛି । ଏହାକୁ ମା’ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ-
୯୧ ବର୍ଷର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ନିଜର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଇଚାରାର ମୂଳମନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଡିଜେ ଓ ଆଧୁନିକ ଆଡ଼ମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କମିଟି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛି । ଆଗାମୀ ନଅ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପୂଜା ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ପହଞ୍ଚିବ । ତେଣୁ ଏହି ଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ, ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ନୂଆବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେବଳ ମା’ଙ୍କ ଆରାଧନା ନୁହେଁ; ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସହ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଭାଇଚାରାର ଏକ ଉତ୍ସବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବର ଆଜିମାବାଦରେ ପୂଜା ପାଇବେ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, 'ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି' କହିଲେ ଆୟୋଜକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର