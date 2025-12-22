ବଜାରରେ ଗୁଡି-ସୂତାର ପସରା: କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ
ମାଞ୍ଜା ସୂତା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା ବିକ୍ରୟ ହେଲେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଜରିମାନା ଆଦାୟ ନଚେତ୍ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେତାଇଲା ବାଲେଶ୍ବର ପୌର ପ୍ରଶାସନ ।
Published : December 22, 2025 at 7:48 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଆସୁଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ବହୁମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ମାଞ୍ଜା ସୂତା । ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ସୂତା ଯେତେବେଳେ କଟିଯାଏ ତାହା ଗୁଡି ସହ ପବନରେ ଉଡ଼ି କେଉଁଠି ଗଛରେ ତ କେଉଁଠି କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଯାଏ । ଏମିତି କି ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡି ଉଡା:
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଜମିଲାଣି ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ସୂତାର ପସରା । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଯାହା ଏବେବି ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡି ଉଡାଉଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇବା ପାଇଁ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା । ଆଉ ଏହି ସୂତା ପାଇଁ ମୃହାହତ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସେ । ଏମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଗୁଡିର ମାଞ୍ଜା ସୂତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ବିଶେଷକରି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାଞ୍ଜା ସୂତା କାଳ ସାଜିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଞ୍ଜାସୂତା ଜନିତ ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇବାକୁ ପୌରପାଳିକା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ମାଞ୍ଜା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା ଉପରେ କଟକଣା ଥିବାରୁ କୌଣସି ଦୋକାନୀ ଏହା ବିକ୍ରି ବା ରଖିଥିବାର ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇପାରେ ।
ଦରକାର ପଡିଲେ ସିଲ୍ ହେବ ଦୋକାନ: ପୌର ଅଧିକାରୀ
ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଓ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ନେଇ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଲିପ୍ତା ମହାନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି,‘ ପୌରପାଳିକାର ଏକ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଣିକି ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନୀ ମାଞ୍ଜା ସୂତା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ ତେବେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସିଲ କରିଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ଏକ ଟିମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିବେ ।’
‘ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଡାକଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ’
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି," ଆଗରୁ ବି ପୌରପାଳିକା ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା । ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନଗହଳି ବଢ଼ିଛି, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏହି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ସୂତା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ କାହାର ବେକ, କାହାର ହାତ କଟିଛି । ତେଣୁ ପୌରପାଳିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁଠି ସୂତା ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବ, କେଉଁଠି ଗଛରେ ଛିଣ୍ଡି ଲାଗିଥିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ବି ଲୁଚା ଚୋରାରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନେ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ । ଯେମିତି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନହେଉ । ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବେ ସଚେତନ ହେବାର ଆଵଶ୍ୟକତା ଅଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର