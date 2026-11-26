ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସରେ ବାଲେଶ୍ୱର: ଏକଦା ଥିଲା ପଣ୍ୟ କାରବାରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ, ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ
ଅତୀତରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନୌ-ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 26, 2026 at 9:10 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଯେପରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି, ଅତୀତରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି । ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ 10ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ପାଖାପାଖି 37ଟି ଦେଶ ସହିତ ବାଲେଶ୍ବର ବନ୍ଦରରୁ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଲୁଣ, ରେଶମ ଓ ଚାଉଳ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାରବାର ହେବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲା । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ସେହି ବନ୍ଦର, ବୋଇତ ଓ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଗାଥା ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୌରବର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଜାଣିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ....
ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ନୌ-ବାଣିଜ୍ୟ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଭୌଗୋଳିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାର ପରିଚୟ ଦିଏ । ଅତୀତରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନୌ-ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ମୁହାଣ ଓ ଜଳପଥରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା ଅନେକ ବନ୍ଦର । ଏହା କେବଳ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଥିଲା । ନଦୀପଥ ଓ ସମୁଦ୍ରପଥର ଏହି ସଂଯୋଗ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ: ଉତ୍କଳୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ
ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଧାମରା ଭଳି ନଦୀମୁହାଣଗୁଡ଼ିକ ନୌ-ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ଏହା ସହ କଷାଫଳ, ବାହାବଳପୁର, ବଳରାମଗଡ଼ି, ଚୌମୁଖ, ବାଲିଘାଟ ଓ ରେମୁଣା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଜଳପଥ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଯୋଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲା । ନଦୀର ଗଭୀରତା, ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ନୌ-ଚଳାଚଳ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଜାହାଜ ଓ ନୌକାଗୁଡ଼ିକର କମ୍ ଗଭୀର ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁଥିଲେ ।
କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ନୌ-ଚଳାଚଳ:
ନଦୀପଥ ଦେଇ ମାଲ ପରିବହନ ହେବା ସହ ସ୍ଥଳଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏହି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସେତୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ଏହି ସବୁ କାରଣ ନୌ-ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।
- ଜାହାଜର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି
- ନଦୀରେ ପଟୁ ଓ ବାଲି ଜମିବା
- ଜଳପଥର ଗଭୀରତା ହ୍ରାସ
ଫଳରେ ଅତୀତର ଅନେକ ବନ୍ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ହରାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁହାଣ ପୋତି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଲୁଣଠାରୁ ସୂତା, ନୀଳ ଓ ମସଲା ବ୍ୟାପାର:
ବାଲେଶ୍ବର ବନ୍ଦର ଗୁଡିକରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଠାରୁ ନେଇ ସୂଦୂର ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଢିଉଠିଥିଲା । ଐତିହାସିକ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନି ଓ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା, ହଳଦୀ, ବାଲେଶ୍ବରର ପଙ୍ଗା ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ, ଶୁଖିଲା ମାଛ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟିକ୍ ଗଛର କାଠ, ନୀଳ (ରଙ୍ଗ), ସୂତା, ବସ୍ତ୍ର, ଝୋଟ, ମସଲା ଓ ରେଶମ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା । ବର୍ମା ସହିତ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ ଚାଲିଥିଲା । ଏପରିକି ବାଂଲାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପଠାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଐତିହ୍ୟକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ।
ୟୁରୋପକୁ ଲୁଣ, ମସଲା ରପ୍ତାନୀ:
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଐତିହ୍ୟକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଜଳପଥରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବହନ କରିହୁଏ । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ । ଦିନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପକ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା । ଶୀତଦିନେ ୟୁରୋପରେ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମାଂସକୁ ଶୁଖାଇ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପଙ୍ଗା ଲୁଣ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: EXPLAINER: ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ କି ପୂର୍ବ ଭାରତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହବ୍ ?
"ପ୍ରାୟ ୩୭ଟି ଦେଶ ସହିତ ବାଲେଶ୍ବରର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଐତିହ୍ୟକାର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ବନ୍ଦର ସମେତ ରେମୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଅଭାବରୁ ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସହିତ କିପରି ଏଥିରୁ ଅର୍ଥନୀତିକ ଲାଭ ମିଳିବ ସେନେଇ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସହାୟତାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," ବୋଲି ଐତିହ୍ୟକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ନୌ-ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ । ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତି ବେଶ ସ୍ବଚ୍ଛଳ ଥିଲା । ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଦି ଏହି ଆର୍ଥିକ ଲାଭକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ।
ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ:
"ବାଲେଶ୍ୱର ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟ," ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଇନ୍ଟାକ ଚାପ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱରର ସଦସ୍ୟ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳପଥ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ବର ଆସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଜଳପଥ । ବଳରାମଗଡ଼ି, ପରମିଟ୍ ଘାଟ, ଦିନାମାର ଡିଙ୍ଗା ଆଦି ସ୍ଥାନର ନାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି । ବାଲେଶ୍ୱରର ପୁରୁଣା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ସ୍ମାରକୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଓ ଓଲନ୍ଦାଜମାନଙ୍କର ଲୁଣ ଗୋଦାମ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ।"
ସେହି ସମୟରେ ନଦୀ ଓ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ହେଉଥିଲା । ବାଲିଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୁଣ, ମାଛ ଓ ଶୁଖୁଆ ଆଦି ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋତିଗଞ୍ଜରୁ ଗୋଳାପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ପୋର୍ଟ ରୋଡ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ବନ୍ଦର ସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚାଏ । ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଜଳପଥଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିପାରିବା, ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦରଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ପ୍ରାଚୀନ ଜଳପଥଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, " ବୋଲି ଇନ୍ଟାକ ଚାପ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱରର ସଦସ୍ୟ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ମୋଟର ଓ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି ବୋଇତ, 5ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦର
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବନ୍ଦରକୁ ବିରୋଧ:
"ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ବେଳେ କୃଷି ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟତା ରହିଛି । ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଉ, " ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା କୃଷିପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଠାରେ ବନ୍ଦର ସହ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃହତ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ କୃଷି ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆକତା ଶିଳ୍ପ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ସୂତା କାରଖାନା ଓ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ଉର୍ବର ଚାଷଜମି ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ।
ଅତୀତରେ ନଦୀ ମୁହାଣଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଦର ରହିଥିଲା ଏବଂ ନଦୀପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ନାହିଁ, ଚାଷଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
ବନ୍ଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା:
"ପ୍ରାଚୀନ ଜଳପଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହେବା ସହ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ପାରିବ, " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେବଳ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନଥିଲା । ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଟଗ୍ରାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀପଥରେ ବ୍ୟାପକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା । ଏପରିକି କଲିକତାରୁ ମଧ୍ୟ ନଦୀପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ନଦୀ ଓ ନଦୀ ମୁହାଣଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହୋଇଯିବାରୁ ଏହି ଜଳପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ସ୍ଥାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ପଟୁମାଟି ଜମିବା ଫଳରେ ଜଳପଥର ଗଭୀରତା କମିଯାଇଛି ।
"ଆଜି ପୁନର୍ବାର ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସ୍ଥଳପଥରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳପଥରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବହନ କରିହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଚାପ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ, " ବୋଲି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଜଳପଥ ଓ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା କେବଳ ଆମର ଐତିହାସିକ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବ୍ରାଉନସୁଗାରରେ ମିଶୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବ୍ରୁସିନ, ପଡ଼ୋଶୀ 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହବ୍ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଧଳା ଜହର ଚାଲାଣରେ ମହିଳା !
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା, ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚମକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର