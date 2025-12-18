ETV Bharat / state

ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା

ଶୀତ କାକରରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସାଲ କିମ୍ବା ଚଦରରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ । କାହାର ନାହିଁ ନିଘା । ଏପରିକି ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ।

NIGHT SHELTER REMAINED CLOSED
ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 18, 2025 at 10:32 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ବେଳକୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେତେ ଯେତେ ପାରଦ ଖସୁଛି ସେତେସେତେ ଘର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ରାତି ୯ ବେଳକୁ ବଜାର ଘାଟ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି । ଶୀତରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ, କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ସହରରେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ହୃଦୟ ନିହାତି ଥରାଇ ଦେବ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୋର ବିଧାୟକ ମାଧବ ଧଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବି । ଅନ୍ୟପଟେ ସୋର ପୌରପାଳିକାର ଏମିତି ଅବହେଳାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସୋରର ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦୋକାନ ସାମ୍ନା, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନେ ବିନା କମ୍ବଳ କି ଚାଦରରେ ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି । କିଏ ବୁରା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଛି ତ କିଏ ପୁଣି ଖାଲି ଚଦରଟିଏ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଛି । ଯେଉଁ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ।

ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟେ ପଟେ ସୋର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନ ଥିବା ବେଳେ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନେ ରାତି ସାରା ଶୀତରେ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଶୋଉଥିବା ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନବିକତାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି । ଯେଉଁଠି ନିରାଶ୍ରୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଛିଣ୍ଡା କନା ଘୋଡେ଼ଇ ହୋଇ ନିରାଶ୍ରୟ ମଣିଷ ଆଜି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କଟାଉଛି । ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନା ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ଅଛି ।



ଶୀତ କାକରରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କାଟୁଥିବା ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ବାବୁ ମହାଳିକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଏଇଠି ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଶୋଇଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ମୋର କିଛି ସାହାରା ନାହଁ, ଶୀତ ପାଇଁ କମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ। ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏଇଠି ଏମିତି ଶୋଉଛି, କାଇଁ କେହି ତ ଆମକୁ ଆସି ଏଠୁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ।"

ସେହିପରି ରାତିରେ ଛିଣ୍ଡା ବୁରା ଘୋଡେ଼ଇ ହୋଇ ଶୀତରେ ଥରି ଦୋକାନ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଥିବା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି,"କେହି ତ ଟିକେ କମ୍ବଳଟିଏ ବି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି, ସେପାଇଁ ବୁରା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଉଛି । କଣ ଆଉ କରିବି, ଏଇମିତି ଶୋଇ ଯାଉଛି । ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଏମିତି ବୁରା ଘୋଡେ଼ଇ ହୋଇ ଶୋଉଛି ।"



ଅନ୍ୟପଟେ ସୋର ପୌରପାଳିକାର ଏମିତି ଅବହେଳାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସୋର ପୌରପାଳିକା ଅଧୀନରେ ଏକ ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅସହାୟ, ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ମାମଲାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିବେ ସେମାନେ ରହି ପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବେଡ଼, କମ୍ବଳ, ବେଡ଼ସିଟ ଏବଂ ଶୌଚଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ସୋର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଓଭର ବ୍ରିଜ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଶୀତ କାକରରେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି । ସୋର ପୌରପାଳିକାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର କେମିତି ସେମାନେ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ସେ ତତ୍ପର ନୁହଁନ୍ତି । ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅଫିସର ଏ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକଥା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ।"



ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ସୋର ବିଧାୟକ ମାଧବ ଧଡ଼ା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମେନ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସୁବ୍ୟସ୍ଥିତ ଥିଲା । ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିଲେ । ଏବେ ଯେହେତୁ କେହି ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ବନ୍ଦ ଥାଇ ପାରେ । ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଯଦି ଶୀତ କାକରରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରାତିରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଣି ଥାଇଥାନ କରାଇହେବ ସେନେଇ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶୀତ ପାଲିଙ୍କିରେ ଗାଁଠୁ ସହର... ଗରିବ ପାଇଁ କି ଅବା ଶୀତ କି ଅବା ବସନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

