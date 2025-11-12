ETV Bharat / state

ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଖୋଜୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ: ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ, ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି ଅବହେଳିତ

ମରାମତି ଅପେକ୍ଷାରେ କୁପାରୀ ଗାଁର ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ । ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ ସହ ଜଡିତ । ଏଠାକାର ପଥର କୁହେ ପାଲି ଭାଷା !

Kupari Buddhist monuments
କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 10:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି ଅବହେଳିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୁପାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ । ଇତିହାସ କୁହେ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଭୌମକରଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ମହାଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍ତୁପ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀୟ ସାଧୁମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ । ଆଜି ବି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ହେଲେ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅପେକ୍ଷାରେ ।

ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି:

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପାଖାପାଖି 75 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁପାରୀ ଗ୍ରାମ । ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସର ଅନେକ କାହାଣୀ ଲେଖା ଏହି ଗାଁ ପଥରରେ । ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ଏହି ଗାଁ । ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଉପାସନା ପୀଠ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ, ସ୍ନାନକୁଣ୍ଡ, ପାଲିଭାଷା ଖୋଦେଇ ଭଳି ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି । କେହି କେହି ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର କହୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏହି ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପରେ ରହିଛି ଶାମୁକା । ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

Kupari Buddhist monuments
କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପର ଇତିହାସ:

ଏହି ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଐତିହାସିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କୁପାରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତୁପ ବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ଏହି ଭଗ୍ନସ୍ତୁପ ରାଜା ଭୌମକରଙ୍କ ସମୟର ଏବଂ ଏହାର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର କ୍ରୀତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ନେଇ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

୧୮୬୯ରେ ବାଲେଶ୍ବରର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୌଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି ନାମକ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ଜଣାପଡେ, ବିମ୍ସ ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧକୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟିକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଭଗ୍ନବୌଦ୍ଧ ଉପାସନା ପୀଠ ତଥା ଅନ୍ୟ କିଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ନେଇ ୧୯୩୪ରେ କୁପାରୀକୁ ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୌଦ୍ଧ ଉପାସକମାନେ ସେଠାରେ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଆସୁଛନ୍ତି ।

Kupari Buddhist monuments
କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ (ETV Bharat Odisha)

ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କୁପାରି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିସଭ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି," ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ଶାମୁକା କହିଥାଉ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ କୁଣ୍ଡ । ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଗାଧୋଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବାରୁ ଏଠାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯଦି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତେ ତେବେ ଏହି କୁଣ୍ଡରୁ ବହୁତ କିଛି ଐତିହ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା ।"

କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ରହିଛି । ୧୮୬୯ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନ ବିମ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ରହୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଟିମ ପଠାଇ ସର୍ଭେ କରି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ । ଏଠି ଯାହାସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସବୁ ବୌଦ୍ଧମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ସେବେଠୁ ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ କୁପାରୀର ନାଁ ଅଛି।"

କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଶ୍ୱରଂଜନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଚଲାପଥ ଥିଲା । ଏହା ପଥରାଜପୁର ଦେଇ ଏକ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ । କୁପାରୀର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ହେଉଛି । ଏହାସହ ନହଙ୍ଗର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି । ସେସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।"

Kupari Buddhist monuments
କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ (ETV Bharat Odisha)

ମରାମତି ଖୋଜୁଛି ଭଗ୍ନ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ:

ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଭଗ୍ନ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପର ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଯେଉଁ ମରାମତି କରାଯାଇଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଚାରିକଡ଼େ ଆବର୍ଜନା ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି କିଛି ସ୍ତୁପ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ପଥର ଫଟାଇ ଗଛ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ତ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ହେଲେ ଆଶାତୀତ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବୋର୍ଡକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ନିକଟରେ ନା ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାଠୁ ନେଇ ଆଲୋକୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅବହେଳା ।

Kupari Buddhist monuments
କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପେକ୍ଷା:

ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଗବେଷକ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପରେଶ ପ୍ରସାଦ ଦକ୍ଷିଣରାୟ କହିଛନ୍ତି," ଏହା ଏକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେହି ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚରୁ ରତ୍ନ ସହିତ ସମାନ, ଅମୃତ ସହିତ ସମାନ । ସେଥିପାଇଁ ଶାମୁକାରୁ ଯେମିତି ରତ୍ନ ବାହାରେ ସେମିତି ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ରତ୍ନ ସହ ସମାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଶାମୁକା ହୋଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୌଦ୍ଧ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ନାଁ ଶାମୁକା ହୋଇଛି । ଏହାଛଡା ଭୀମକାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ତୁପ ରହିଛି । ଏବେ ଏହା ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରାୟ, ଏହା ଉପରେ ନଜର ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ।"

Kupari Buddhist monuments
କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ (ETV Bharat Odisha)



ଅବକ୍ଷୟ ଆଡକୁ ମାଡି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ଏହାର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "କୁପାରୀରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କରାଯିବ । ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସିମୁଳିଆର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"

Kupari Buddhist monuments
କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ (ETV Bharat Odisha)

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

କଳାକୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ-ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ, ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ

ପୂଜା ତୋରଣରେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଥା; ରାଜଧାନୀ ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲି ହାତୀ ବଞ୍ଚାଅ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ...

UNESCO ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ 12ଟି ଦୁର୍ଗ ସାମିଲ, ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖବର...

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ରଘୁରାଜପୁର', ଐତିହ୍ୟ ଗାଁର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

TAGGED:

BALASORE TOURIST PLACE
KUPARI BUDDHIST TOURIST PLACE
BUDDHIST MONUMENT BALASORE
କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି
KUPARI BUDDHIST MONUMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.