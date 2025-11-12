ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଖୋଜୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ: ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ, ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି ଅବହେଳିତ
ମରାମତି ଅପେକ୍ଷାରେ କୁପାରୀ ଗାଁର ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ । ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ ସହ ଜଡିତ । ଏଠାକାର ପଥର କୁହେ ପାଲି ଭାଷା !
Published : November 12, 2025 at 10:47 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି ଅବହେଳିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୁପାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ । ଇତିହାସ କୁହେ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଭୌମକରଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ମହାଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍ତୁପ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀୟ ସାଧୁମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ । ଆଜି ବି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ହେଲେ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅପେକ୍ଷାରେ ।
ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପାଖାପାଖି 75 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁପାରୀ ଗ୍ରାମ । ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସର ଅନେକ କାହାଣୀ ଲେଖା ଏହି ଗାଁ ପଥରରେ । ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ଏହି ଗାଁ । ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଉପାସନା ପୀଠ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ, ସ୍ନାନକୁଣ୍ଡ, ପାଲିଭାଷା ଖୋଦେଇ ଭଳି ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି । କେହି କେହି ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର କହୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏହି ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପରେ ରହିଛି ଶାମୁକା । ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
କୁପାରୀ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପର ଇତିହାସ:
ଏହି ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଐତିହାସିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କୁପାରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତୁପ ବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ଏହି ଭଗ୍ନସ୍ତୁପ ରାଜା ଭୌମକରଙ୍କ ସମୟର ଏବଂ ଏହାର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର କ୍ରୀତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ନେଇ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
୧୮୬୯ରେ ବାଲେଶ୍ବରର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୌଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି ନାମକ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ଜଣାପଡେ, ବିମ୍ସ ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧକୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟିକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଭଗ୍ନବୌଦ୍ଧ ଉପାସନା ପୀଠ ତଥା ଅନ୍ୟ କିଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ନେଇ ୧୯୩୪ରେ କୁପାରୀକୁ ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୌଦ୍ଧ ଉପାସକମାନେ ସେଠାରେ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଆସୁଛନ୍ତି ।
ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କୁପାରି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିସଭ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି," ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ଶାମୁକା କହିଥାଉ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ କୁଣ୍ଡ । ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଗାଧୋଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବାରୁ ଏଠାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯଦି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତେ ତେବେ ଏହି କୁଣ୍ଡରୁ ବହୁତ କିଛି ଐତିହ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା ।"
କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ରହିଛି । ୧୮୬୯ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନ ବିମ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ରହୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଟିମ ପଠାଇ ସର୍ଭେ କରି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ । ଏଠି ଯାହାସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସବୁ ବୌଦ୍ଧମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ସେବେଠୁ ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ କୁପାରୀର ନାଁ ଅଛି।"
କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଶ୍ୱରଂଜନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଚଲାପଥ ଥିଲା । ଏହା ପଥରାଜପୁର ଦେଇ ଏକ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ । କୁପାରୀର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ହେଉଛି । ଏହାସହ ନହଙ୍ଗର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି । ସେସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।"
ମରାମତି ଖୋଜୁଛି ଭଗ୍ନ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ:
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଭଗ୍ନ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପର ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଯେଉଁ ମରାମତି କରାଯାଇଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଚାରିକଡ଼େ ଆବର୍ଜନା ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି କିଛି ସ୍ତୁପ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ପଥର ଫଟାଇ ଗଛ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ତ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ହେଲେ ଆଶାତୀତ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବୋର୍ଡକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ନିକଟରେ ନା ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାଠୁ ନେଇ ଆଲୋକୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅବହେଳା ।
ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଗବେଷକ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପରେଶ ପ୍ରସାଦ ଦକ୍ଷିଣରାୟ କହିଛନ୍ତି," ଏହା ଏକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେହି ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚରୁ ରତ୍ନ ସହିତ ସମାନ, ଅମୃତ ସହିତ ସମାନ । ସେଥିପାଇଁ ଶାମୁକାରୁ ଯେମିତି ରତ୍ନ ବାହାରେ ସେମିତି ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ରତ୍ନ ସହ ସମାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଶାମୁକା ହୋଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୌଦ୍ଧ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ନାଁ ଶାମୁକା ହୋଇଛି । ଏହାଛଡା ଭୀମକାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ତୁପ ରହିଛି । ଏବେ ଏହା ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରାୟ, ଏହା ଉପରେ ନଜର ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ।"
ଅବକ୍ଷୟ ଆଡକୁ ମାଡି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ଏହାର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "କୁପାରୀରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କରାଯିବ । ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସିମୁଳିଆର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"
