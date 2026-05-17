କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ: ପଥରମାଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ପଛରେ ପଡିଥିଲେ 10ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧୀ
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ବେହେରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଗାଡି ଉପରେ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ । ରିପୋର୍ଟ:ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 17, 2026 at 8:20 AM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସୂଚନା ପାଇ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ବେହେରା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡି ଉପରେ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖଇରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
୧୦ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଖଇରାଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ସୁନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମୋରମ ଉତ୍ତୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିବା ସହ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଭୟରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଖଇରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ । ୧୦ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଖଇରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଖଇରା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚଢ଼ାଉରେ ଜବତ ଟ୍ରକ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ରାଗ ରଖି ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଖଇରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏକ ମୋରମ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଥିଲୁ । ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବି ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଆମେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ।"
କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ବାବଦରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ । ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥାଉ । ସିମୁଳିଆରୁ ଖଇରା ଫେରିବା ବାଟରେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଛକ ଠାରେ 2ଟି କାର, 2ଟି ବାଇକ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆସି ଆମ ଗାଡି ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ବି ସେମାନେ ଗାଡି ଉପରକୁ ପଥର ମାରିବାରୁ ଗାଡିର ପଛ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ରାତି ୧୨:୩୦ ରୁ ୧ଟା ଭିତରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।"
ଥାନାରେ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ବେହେରା ଏତଲା ଦେବାପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋରମ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୋଆଇନ ମୋରମ ଖଣି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କିଛିଦିନ ଧରି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । କେତେବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜମି ବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ ହେବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋରମ ମାଫିଆ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବା କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର