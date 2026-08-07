ଫୁଲୁଛି ଜଳକା ନଦୀ, ମଥାନୀରେ ପାର୍ କଲା ବିପଦ ସଙ୍କେତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 7, 2026 at 1:59 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପିଛା ଛାଡୁନି ବନ୍ୟା ଭୟ । ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ଜଳକା । ଜଳକା ନଦୀ ଫୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ମଥାନୀ ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାର୍ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ବୋଲି ଆଶ୍ବସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ ।
ମଥାନୀରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାର୍:
ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ମଥାନୀ ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ୮ ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ୬.୫୬ ମିଟର ଥିଲା । ଗତ ବନ୍ୟାରେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ଗତ ୩ /୪ ଦିନ ଧରି ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ।
ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର, ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ:
ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳକାରେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ଅଛି । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ।
ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, ନଦୀ କୂଳିଆ ଛାନିଆ:
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୭ରେ ବସ୍ତା ଏବଂ ପଡୋଶୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମୋରଡ଼ା, ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଜଳକା ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଏଥିରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ମଥାନୀ, ବାହାର୍ଦ୍ଦା ,କୁଡିଆ, ସଦାନନ୍ଦପୁର, ପତ୍ରଝଡା, ଦୁଧହଂସା, ଦରଡ଼ା, ମୁକୁଳୁଶି, ଚକୁରାଇ, ସଦର ବ୍ଲକର ରସଲପୁର ଓ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ ଥିଲା । ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରୁ ଲୋକେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇ ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣିଥରେ ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରି ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ତଳି ପକାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଯଦି ବନ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର