ଭସାଉଛି ଜଳକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବିପଦ ସଂକେତ ୧୦.୩୬ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୧୦.୪୦ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ । ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ ।
Published : August 19, 2026 at 10:15 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 3:15 PM IST
Balasore Flood Update ବାଲେଶ୍ବର: ଜଳକା ନଦୀର ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା । ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବିପଦ ସଂକେତ ୧୦.୩୬ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୧୦.୪୦ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ବର୍ଷା କମିଥିଲେ ବି ଝାରଖଣ୍ଡ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରୁ ପାଣି ରିଲିଜ ହେଉଛି । ଚାନ୍ଦିଲି ଡ୍ୟାମରୁ 1410.42 କ୍ୟୁବେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ପତନ ବଢିବ । ରାଜଘାଟରେ ପାଣି ବଢୁଛି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ପାଣି ବଢିବ । ମଧ୍ୟରାତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତତ୍ପର କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁରକୁ ବି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ:
ବିଶେଷ କରି ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତା, ରୁପ୍ସା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେବି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି । ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଲଗାତାର ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ତଳିଆ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଜଳକାରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜଳକା ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୨ ରୁ ୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାସହ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ତଳି ଏବଂ ପନିପରିବା ଫସଲ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀକୂଳ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ।
ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ:
ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ (ODRAF/NDRF)କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଜଳକା ନଦୀର ପାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 13ରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ହେବା ସହ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଲେଶ୍ବରର ୭ଟି ବ୍ଲକ୍ ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ, ବସ୍ତା, ସଦର, ରେମୁଣା ଓ ବାହାନଗା, ୧୦୬ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୫୨୪ଟି ଗାଁ ଏବଂ ୨ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସମୁଦାୟ ୨,୧୮,୫୭୭ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୯,୮୪୨ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିତି
- ଜଳକା ନଦୀ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ୬.୬୦ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି
- ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ: ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ୭.୨୧ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି
- ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ: ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି
ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ:
ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୨୩ଟି ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି (ସଦର- ୪୮, ବସ୍ତା- ୪, ରେମୁଣା- ୮ ଏବଂ ଭୋଗରାଇ- ୬୩) । ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
- ୪ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ (NDRF) ଏବଂ ୪ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ
- ୧୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ (Fire Service) ଟିମ୍ ମୁତୟନ
- ୧୨ଟି ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୧୨ଟି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ
ରିଲିଫ୍ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ
ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ୭୫ଟି ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୩୧,୦୬୯ ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧,୫୪୭.୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ୧୫୯.୩ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର