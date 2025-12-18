ETV Bharat / state

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତ ମା'ର ସେବା: ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଗଣା କୋଚିଂ, 4 ବର୍ଷରେ 40 ଜଣଙ୍କୁ ସଫଳତା, ଛୁଟିରେ ଆସି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି ଯବାନ

ବାଲେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଯେଉଁଠି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେଚିଂ ଏବଂ ଟ୍ରେନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଦିଆଯାଏ ।

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)
ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ୱର: ଦେଶ ମାଟିର ସେବା ପାଇଁ ଏବେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଉତ୍ସାହି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଅଭାବରୁ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଚାକିରୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅନେକ ଯୁବକ ସକାଳୁ ଉଠି ଦୌଡା ଦୌଡ଼ି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଏମିତି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେପରି ନିରାଶ ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମନୋବଳ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଯେମିତି ବାଧକ ନ ସାଜୁ ସେନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତିନିଜଣ ବନ୍ଧୁ ମାଗଣା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତାଲିମ ଦେବାପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି । ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଲିମ ନେବାପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । କେବଳ ରହିବା ଖାଇବାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଶାରୀରିକ ଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଚିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣି, ମୟୂର ଦାସ ଓ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ।

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)

୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ୪୦ ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ଏବେ ୭୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପିଲା ମାଗଣା ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି । ଏଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପିଲା ସେନାରେ, ପୋଲିସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଏକାଡେମୀକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାହାପାଖରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହିଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଚାକିରୀ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିମାସରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଅମୂଲ୍ୟ, ମୟୂର ଏବଂ ବିଜୟ ଏକାଡେମୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି । ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବିଜୟଙ୍କ ବାସ ଭବନରେ ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ବିଜୟଙ୍କ ମା ଆରତୀ ନେଇଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିବା ଖାଇବା ଅର୍ଥ ରାଶି ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଏବେ ନୟାଖଣ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଇରା ବଜାରର ନଟାପଡ଼ା ଛକରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)

ସକାଳ 5ଟାରେ ଶାରୀରିକ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ପ୍ରବେଶିକା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁଠି ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଏକାଡେମିରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରୀ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଁଚି ଯାଆନ୍ତି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିବା ପଡ଼ିଆରେ। ଏମିତି ସେନାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଥାଆନ୍ତି। ଖଇରା ଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ମାଗଣା ସେନା ତାଲିମ ଏକାଡେମୀ ରହିଥିବା କଥା ଅନେକ ପିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣି କିଏ ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଠାକୁ ତାଲିମ ନେବାପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ।

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)



ତେବେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମରେ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଭାବେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ମୟୂର କୁମାର ଦାସ ଏମିତି ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅମୂଲ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣି, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଜୟନ୍ତ ଓ ମୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଏବେ ୧୩ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୪ ଜଣ ଭାଇ ଆମର ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଖଇରା ଆମର ତିନି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏକ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଠି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବେକାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଭାରତ ମାଆର କେମିତି ସେବା କରିବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆମେ ଆମେ ଏହି ଏକାଡେମୀ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ତା ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ଆମ ସହ ଅନ୍ୟ ସାରମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ୪୦ ଜଣ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେନା ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରୀ କରିଛନ୍ତି । ଏକାଡେମୀ ଚଳାଇବାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ନିଜେ ବହନ କରୁଥାଉ । ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସ ଆମର ଯେଉଁ ଦରମା ଟଙ୍କା ଆସେ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଏଇଠି ଦେଇଥାଉ । ଏହାସହ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ତାଲିମ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।"

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)



ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକାଡେମୀ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପ୍ରିୟତମା ବାଘ ଏଠାକୁ ଆସି ତାଲିମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଏଠି SI ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି SSJDରେ ମୁଁ ରିଟିନ୍ ଓ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲିଅର କରିଛି । ଏଠି ସକାଳ ପାଞ୍ଚରୁ ୬ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି । ଏଠି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଇଥାଏ । ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ବେଳେ ରିଟିନ କ୍ଳାସ କରାଯାଏ । ଏଠି ମାଗଣାରେ ଫିଜିକାଲ ଓ ରିଟିନ କ୍ଳାସ ଦିଆଯାଏ କେବଳ ରହିବା ଓ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ହାତରୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆମର ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରି କହିବି କି ଯେଉଁମାନେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଏଇଠି ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜେ ସ୍ୱରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ।"

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)


କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ନେଇ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ପିଲା ବେଳୁ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାପାଇଁ ଇଛା ଥିଲା । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ପାସ୍ କଲି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୌଡାଦୌଡ଼ି କରେ ହେଲେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳି ପାରୁ ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ । ମୁଁ ଏଇଠି ସାର ମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାପାଇଁ ଚାହୁଁଚି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସାର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି । ସାର ସେଇଠୁ କହିଥିଲେ କି ଆମ ଏକାଡେମୀରେ ମାଗଣା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ମୁଁ ଆସି ଏଇଠି ୨୦୨୧ କୋଭିଡ ପରେ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏଠାକୁ ତାଲିମ ନେବାପାଇଁ ଆସିଥିଲି । ଦୁଇଥର ଅଗ୍ନିବୀରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ହୋଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥରରେ ମୁଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲି ।"

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଜଳେଶ୍ୱର ଆମ୍ବିଳିଅଠା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଏହିଠାରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗିରି କହିଛନ୍ତି," ଏଠି ତାଲିମ କିମ୍ବା ପାଠ ନୁହେ ବରଂ ତା ସହ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ସାର ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଡ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି । କେମିତି ସବୁ କାମକୁ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରାଯିବ ସେନେଇ ସବୁ ସାର ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଆମର ରିଟିନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଠିକ ଭାବେ ପଢ଼ି ପାରିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ।"

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)



କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ନେଇ ଚାରି ବର୍ଷରେ ୪୦ ଜଣ ପିଲା ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଧଳ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଚି ଯେ କି ଯବାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ବହୁତ ପିଲା ବି ଚାକିରୀ କଲେଣି, ବହୁତ ପିଲା ବି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି । ବହୁତ ଗୌରବର କଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଏକ ଏକାଡେମୀ ହୋଇଛି । ଯାହା ସରକାର କରିବା କଥା ତାହା ଯବାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନା ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।"

କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

