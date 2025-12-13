ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ, ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ; କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ଗଲାଣି, ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନି
କଥାରେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘର ବଘରାଏ ଥିଲେ ଏବଂ ପେଟକୁ ଦି' ଓଳି ଦାନା ମିଳିଗଲେ, ତାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ରମ୍ଭାବତୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ...
Published : December 13, 2025 at 5:30 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ୱର: ଶୀତରେ ଥରି ଉଠୁଛି ଶରୀର, ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାସୁଛି ଘର ଦ୍ୱାର । ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ମହିଳା ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି ନା ପେଟକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ଠିକରେ ମିଳୁଛି । ଏପଟେ ବଢିଲା ପୁଅ ଘରେ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ବସିଛି । କେତେବେଳେ କେମିତି ପୁଅ ବାହାର ଜାଗାରେ କାମ କଲେ ଘର ଟିକିଏ ଚଳି ପାରେ । ସ୍ୱାମୀ ଯିବାର ୪ ମାସ ହୋଇ ଯାଇଛି ହେଲେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ ।
ଏପଟେ ଘର ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେତକ ବି ମରାମତି କରିବାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ । ସ୍ୱାମୀ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଯାହାକିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ଘର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଂଜୁଛନ୍ତି ମାଆ ଓ ପୁଅ । ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁର ସ୍ବର୍ଗତ ସୁଦର୍ଶନ ସୁତାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରମ୍ଭାବତୀଙ୍କ ପରିବାର ।
ସୁଦର୍ଶନ ଘରୋଇ ଟିଉସନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ କେବଳ ୯ ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଥିଲା । ବାତ୍ୟାରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଛପର ମଧ୍ୟ ଉଡି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରି ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଘରର କିଛି ମରାମତି ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରର ଅନ୍ୟପଟ କାନ୍ଥ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଦର୍ଶନ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଘରର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା । ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶେଷରେ ସୁଦର୍ଶନ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଏବେ ମା ଓ ପୁଅ ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ପୁଅ ସୁବାଷଙ୍କର କୌଣସି ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ ବିଧବା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ନାହିଁ । ଝିଅ ଜ୍ବାଇଁ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାହା କିଛି ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ମା ପୁଅ ଚଳୁଛନ୍ତି । ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଥିବା ବିଧବା ମହିଳା ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ଘରେ ରନ୍ଧା ବଢା ସାଙ୍ଗକୁ ସେଇଠି ଖିଆପିଆ ଓ ସେଇଠି ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ସହ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଝୁଥିବା ରମ୍ଭାବତୀ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ିଛି । ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ହଠାତ ଦୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲେ । ସେ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ମୋ ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ । ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ପୁଅର ବି କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ । ଝିଅ ବାହା ହେଇଛି, ପୁଅ ବାହା ହେଇନାହିଁ, ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ଅଛି । ପଇସା କଉଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ ଘର କରିବୁ । ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଚଳୁଛୁ ।
ବର୍ଷା ପବନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଜ୍ବାଇଁ ପଲିଥିନ ଆଣିକି ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ହରିଶ୍ଚଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ପଇସା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆଣି ଆବେଦନ କରିଛି। ଘର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ବି କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏଯାଏ ଘର ଆସୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯଦି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରି ପାରନ୍ତି, ଭତ୍ତା ମିଳିଲେ ଟିକେ ଚଳି ପାରନ୍ତି । ମୋର ତ ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି ସହାରା ନାହିଁ ।"
ରମ୍ଭାବତୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ନରେଶ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ତାଙ୍କର ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମଧ୍ୟ କରି ପାରିଲେନି। ଘରଟି ତାଙ୍କର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା, ଶୀତ କାକରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେଯାଏ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗର ହାତ ନ ବଢ଼ାଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ଘର କେବଳ ପଲିଥିନରେ ହିଁ ଘେରାଉ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ହାଁସ, ଜରି ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି।"
ଅନ୍ୟପଟେ ରମ୍ଭାବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କାମିନୀଲତା ସେଠୀ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ରମ୍ଭାବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଓ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରି ଦେଇଛି । ତାଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ର ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।
ପ୍ରଥମ ଆବେଦନରେ କିଛି ହୋଇ ନଥିଲା ଏବେ ତ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବି । ତାଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ ନଥିଲା ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହରେନ୍ଦ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲା ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର